Стало известно, сколько должна государству скандальная гонщица Мара Багдасарян
Известная в медиапространстве автолюбительница Мара Багдасарян имеет задолженность перед государством на сумму около 1,5 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале Mash.
Согласно сообщению, помимо налоговой задолженности, на её автомобиле Mercedes числятся штрафы на сумму 2072 рубля за проезд по платным дорогам. Сама Багдасарян отказалась комментировать данную ситуацию.
Мара Багдасарян получила широкую известность благодаря участию в уличных гонках, а также ряду дорожных инцидентов и штрафов. В 2017 году она была пожизненно лишена водительского удостоверения по медицинским показаниям, однако после этого её неоднократно задерживали за рулём автомобиля.
