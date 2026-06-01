У Сергея Жукова долг перед ФНС
У лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова обнаружили задолженность перед Федеральной налоговой службой. Сумма долга артиста превышает 500 тысяч рублей.
Как сообщает Super, на эту задолженность ежедневно начисляются пени. Кроме того, музыканту временно ограничили выезд за пределы России.
Жуков известен не только творчеством, но и предпринимательской деятельностью. За годы карьеры он создал бизнес-империю, включающую музыкальные, развлекательные, торговые и лицензионные проекты, связанные с брендом «Руки Вверх!». В портфеле артиста — музыкальный лейбл, управляющая компания, бизнес в сфере модной одежды, а также зарегистрированные товарные знаки: «Руки Вверх!», «Евгенич», «Мамины пончики», «Жуковское варенье», «Жуковский мёд» и другие.
Одним из ключевых активов является компания «Nuw Store», специализирующаяся на продаже брендовой одежды. Согласно открытым данным, её выручка за 2024 год достигла примерно 250 миллионов рублей, а чистая прибыль превысила 24 миллиона.
