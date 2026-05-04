В Карелии у спящей женщины остановилось сердце из-за зазвонившего телефона
У 48-летней жительницы Петрозаводска остановилось сердце после того, как в квартире раздался телефонный звонок. Об этом сообщил глава минздрава региона Михаил Охлопков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Россиянка спала, когда зазвонил телефон. Она открыла глаза, испугалась, и у нее остановилось сердце. В этот момент рядом с женщиной находился муж, который оказал ей первую помощь и вызвал скорую. Медики доставили пациентку в Республиканскую больницу скорой и экстренной медицинской помощи уже в сознании.
Женщину поместили в палату интенсивной терапии. Врачи диагностировали у нее редкую патологию, назначили необходимые препараты и установили прибор, который устраняет аритмию при ее появлении.
До этого случая россиянка не жаловалась на проблемы с сердцем, работала и растила двоих детей. Медики их также проверят, поскольку аномалия может быть не только приобретенной, но и врожденной.
