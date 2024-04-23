У владельца YouTube-канала «Прекрасная Россия» Анисимова провели обыски

Фото: iStock/Dzurag
Полиция проводит обыски у владельца и модератора YouTube- и Telegram-каналов «Прекрасная Россия» Евгения Анисимова из Екатеринбурга в рамках уголовного дела о клевете. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
«Сегодня утром силовики провели обыск у блогера Евгения Анисимова. Известно, что он задержан, в ближайшее время ему изберут меру пресечения», — рассказал собеседник РИА Новости.
По его словам, поводом для проведения обысков стало уголовное дело о клевете. Уточняется, что блогер публиковал в своих соцсетях ложные материалы о спецоперации, а также политическом руководстве страны.
Обыски в офисе интернет-проекта «Прекрасная Россия» ещё не завершены.
Читайте также:
Полиция провела обыски дома и на работе у самарской чиновницы Щербачёвой
Под Липецком прошли обыски у женщины, поддержавшей теракт в «Крокусе»
АР: В домах рэпера P.Diddy прошли обыски по делу о торговле людьми
Элина Позднякова