В Карачаево-Черкессии задержали банду в составе чиновников и правоохранителей

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Преступную группу, состоящую из высокопоставленных чиновников и правоохранителей, задержали в Карачаево-Черкессии. Подозреваемые причастны к хищению средств целевых субсидий в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики».
Ущерб от деятельности высокопоставленных представителей власти и сотрудников правоохранительных органов превысил 60 миллионов рублей, сообщает телеграм-канал 360.ru. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, все фигуранты задержаны по подозрению в совершении хищения бюджетных средств в особо крупном размере.
Следственным отделом управления ФСБ РФ по Карачаево-Черкесской Республике возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). У задержанных нашли и изъяли вещественные доказательства, свидетельствующие о совершении ими преступлений. Осуществляются мероприятия по выявлению других эпизодов противоправной деятельности подозреваемых.
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Александр Бойцов