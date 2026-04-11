У здания суда в Петрозаводске неизвестный изрезал мужчину ножом ранним утром
В Петрозаводске неизвестный посреди улицы напал на мужчину и нанёс ему ножевые ранения. Подробности сообщает МВД Карелии.
Инцидент произошёл 11 апреля у здания Петрозаводского городского суда на улице Красной. 36-летний местный житель оказался там около 06:00 утра по московскому времени и стал участником уличного конфликта.
В ходе ссоры злоумышленник достал нож и ударил потерпевшего несколько раз. По информации ведомства, пострадавший получил две колото-резаные раны. Мужчина самостоятельно обратился в медицинское учреждение, после чего врачи приняли решение госпитализировать его.
Информацию о текущем состоянии пострадавшего МВД не обнародовало. Сотрудники полиции проводят проверку по факту происшествия. Правоохранители устанавливают личность нападавшего и выясняют все обстоятельства случившегося.
