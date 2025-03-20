У здания заксобрания Севастополя нашли подозрительный сверток

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Сверток обнаружили под днищем машины во время осмотра стоянки у здания Законодательного собрания Севастополя. Об этом сообщили в департаменте общественной безопасности города.
Уточняется, что место происшествия оцеплено. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия.
Отмечается, что центр города перекрыт, а общественный транспорт поменял маршрут. Иные подробности не раскрываются.
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Екатерина Коршунова