Федеральная трасса М-8 перекрыта из-за массового ДТП из 100 машин в Поморье

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Федеральная трасса М-8 перекрыта на фоне массового ДТП из сотни автомобилей в Поморье Архангельской области. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
«На данный момент движение перекрыто на месте ДТП на 1222-м километре федеральной автодороги «М-8 Холмогоры». На данном участке находится около 100 автомобилей. Информация о количестве поврежденных транспортных средств уточняется», — сказано в сообщении ведомства.Отмечено, что из-за сложных погодных условий в регионе случилось несколько массовых ДТП. Водителям порекомендовали по возможности воздержаться от поездок.
Ранее сообщалось о смертельном ДТП в Дагестане. Также известно, что пострадали шестеро человек.
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Никита Кротов