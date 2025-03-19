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Федеральная трасса М-8 перекрыта из-за массового ДТП из 100 машин в Поморье

Фото: istockphoto/Olga Ihnatsyeva

Фото: istockphoto/Olga Ihnatsyeva

Федеральная трасса М-8 перекрыта на фоне массового ДТП из сотни автомобилей в Поморье Архангельской области. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
«На данный момент движение перекрыто на месте ДТП на 1222-м километре федеральной автодороги «М-8 Холмогоры». На данном участке находится около 100 автомобилей. Информация о количестве поврежденных транспортных средств уточняется», — сказано в сообщении ведомства.
Отмечено, что из-за сложных погодных условий в регионе случилось несколько массовых ДТП. Водителям порекомендовали по возможности воздержаться от поездок.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП в Дагестане. Также известно, что пострадали шестеро человек.

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#россия
#дтп
#новости
В Кузбассе началась проверка сотрудников школы, в которой избивают девочек
19 марта 2025, 22:30

Фото: iStock/Akintevs

Следственный комитет Кузбасса возбудил уголовное дело по факту массовых избиений девочек в новокузнецкой школе №8.
По данным «Сiбдепо», после видео с избиением девочки в школе, которое попало в Сеть, а также многочисленных жалоб родителей учеников на безразличие сотрудников школы, началась соответствующая проверка.

«Администрация школы знает о ситуации, проводит воспитательные беседы, но проблема сохраняется уже несколько месяцев», — уточнили в СК Кузбасса.

Теперь же уголовное дело возбудили на администрацию школы по статье «Халатность». Следователи выясняют все подробности и причины, которые могли способствовать избиениям детей сверстниками.

Напомним, в Сети появилось видео с избиением девочки в школе № 8 Новокузнецка. Семиклассницы окружили одну сверстницу и по очереди били ее. При этом родители некоторых детей заявили, что эти девочки унижают и избивают других школьниц с начала учебного года, а после распространяют видео по школьным чатам.

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В Кузбассе банда школьниц избивает сверстниц и снимает все на камеру
19 марта 2025, 22:20

Фото: iStock/SeventyFour

В Кузбассе девочки избивают сверстниц прямо в школе на глазах у всех учеников. По данному факту прокуратура начала проверку.
В Сети появилось видео с избиением девочки в школе № 8 Новокузнецка. Семиклассницы окружили одну сверстницу и по очереди били ее. При этом родители некоторых детей заявили, что эти девочки унижают и избивают других школьниц с начала учебного года, а после распространяют видео по школьным чатам.

«При этом, по их словам, в школе знают о проблеме. Проводятся воспитательные разговоры, но ситуация не меняется уже несколько месяцев. Одна из жертв вместе с матерью уже обратилась в ПДН, но там ограничились беседой», — приводит «Сiбдепо» слова одного из родителей.

Прокуратура Кузбасса обратила внимание на инциденты и организовала соответствующую проверку, по результатам которой будут приняты необходимые меры.

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#видео
#родители
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Четыре человека погибли в смертельном ДТП с газелями в Дагестане
19 марта 2025, 21:46

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

Смертельное ДТП с газелями в Дагестане унесло жизни четырех человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Уточняется, что трагедия произошла на федеральной трассе Р-215, когда пассажирская газель столкнулась с грузовой на маршруте Махачкала — Кизляр.

«По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 10 человек, из которых 4 погибли», — прокомментировали журналистам.
Ранее сообщалось, что с начала текущего месяца на дорогах Подмосковья случилось три аварии, в результате чего погибли дикие животные.

Как уточнил председатель Комитета лесного хозяйства МО Евгений Агулов, жертвами ДТП стали кабан, а также два лося. Детали в нашем материале.

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#дтп
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#новости
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«С каждого брали по 3-5 тысяч рублей»: преступники заработали более 16 млн рублей на мигрантах
В Казани судят организованную группу за незаконную постановку мигрантов на учет
19 марта 2025, 20:28

Фото: iStock/Zolnierek

Ново-Савиновский суд Казани начал рассматривать дело организованной группы, которая незаконно ставила на учет мигрантов за денежное вознаграждение. За два года преступники заработали более 16 млн рублей на незаконных мигрантах.
По данным «Татар-информ», на скамье подсудимых оказались семь человек, которые за несколько лет фиктивно оформили в Казани порядка пяти тысяч мигрантов. Преступная группа начала действовать еще в 2021 году.

«По версии следствия, с июня 2021 года по 2023 год сегодняшние подсудимые, сколотив группу, за деньги обеспечивали мигрантам, которые не имели на то права, возможность находиться в России. Для этого сотрудникам органов миграционного учета предоставлялись недостоверные сведения», — говорится в сообщении.

С каждого мигранта преступники брали от 3,5 до 5 тысяч рублей и определенные документы, которые подавали для постановки на учет.

По такой схеме преступная группа фиктивно оформила 4799 мигрантов, получив с них как минимум 16,5 млн рублей.

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Главу радиотехнической службы ВМФ Лопатиева отправили под стражу в Петербурге
19 марта 2025, 20:16

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

В получении взятки в особо крупном размере обвиняют главу радиотехнической службы ВМФ Олега Лопатиева. Фигуранта взяли под стражу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на объединенную судебную пресс-службу Петербурга.
«…Суд избрал в отношении (…) обвиняемого в совершении преступления (…) меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть по 14 мая 2025 года», — сказано в сообщении.

Следователи считают, что фигурант уголовного дела получил часть взятки в размере трех миллионов рублей в ресторане на территории авиагавани «Пулково». Всего обвиняемый, по данным следствия, должен был получить восемь миллионов за покровительство и попустительство при реализации гособоронзаказа одной из компаний.

Ранее сообщалось, какую сумму украл сотрудник «Почты России».

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