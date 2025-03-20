МЧС: Один человек погиб из-за пожара в хостеле на востоке Москвы

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В результате пожара в хостеле, расположенном в восточной части Москвы, погиб один человек, ещё один получил травмы. Инцидент произошёл в районе Гольяново на улице Амурской, передает Telegram-канал МЧС Москвы.
Возгорание сопровождалось плотным задымлением второго этажа, где огонь охватил личные вещи и мебель. С третьего этажа силами спасателей было эвакуировано 5 людей. Один человек погиб.
По данным Shot, еще одного пострадавшего при пожаре передали медикам.
В настоящее время продолжаются мероприятия по полному тушению административного здания, пожар уже ликвидировали на площади 20 квадратных метров.
Ранее сообщалось, что 19-летний британец получил 49 лет за жестокое убийство семьи из дробовика и план бойни в школе. Парень желал прославиться убийством 30 детей.
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По данным Shot, еще одного пострадавшего при пожаре передали медикам.
В настоящее время продолжаются мероприятия по полному тушению административного здания, пожар уже ликвидировали на площади 20 квадратных метров.
Ранее сообщалось, что 19-летний британец получил 49 лет за жестокое убийство семьи из дробовика и план бойни в школе. Парень желал прославиться убийством 30 детей.
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Мария Моисеева