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МЧС: Один человек погиб из-за пожара в хостеле на востоке Москвы

Фото: iStock/DarthArt

Фото: iStock/DarthArt

В результате пожара в хостеле, расположенном в восточной части Москвы, погиб один человек, ещё один получил травмы. Инцидент произошёл в районе Гольяново на улице Амурской, передает Telegram-канал МЧС Москвы.
Возгорание сопровождалось плотным задымлением второго этажа, где огонь охватил личные вещи и мебель. С третьего этажа силами спасателей было эвакуировано 5 людей. Один человек погиб.

По данным Shot, еще одного пострадавшего при пожаре передали медикам.

В настоящее время продолжаются мероприятия по полному тушению административного здания, пожар уже ликвидировали на площади 20 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что 19-летний британец получил 49 лет за жестокое убийство семьи из дробовика и план бойни в школе. Парень желал прославиться убийством ​30 детей.

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«Мощнейшая бойня 21 века»: 19-летний парень сел за тройное убийство и план расстрела 30 детей
DailyMail: 19-летний британец получил 49 лет за убийство семьи и план бойни в школе
19 марта 2025, 23:35

Фото: iStock/Valerii Apetroaiei

19-летний Николас Проспер был приговорен к пожизненному заключению с минимальным сроком в 49 лет за убийство своей семьи и план массового расстрела в начальной школе. Его целью было убить 30 детей, чтобы стать «самым печально-известным школьным стрелком» в истории Великобритании, пишет DailyMail 19 марта.
13 сентября 2024 года в городе Лутон юный Проспер жестоко убил свою мать Джулиану Фалкон (48 лет), сестру Жизель (13 лет), и брата Кайла (16 лет). Он застрелил мать в голову, сестру — в лицо, а брату нанес более 100 ножевых ранений, затем дважды выстрелил в него.

Примечательно, что мать с сестрой также умерли в страхе и боли. Следствие установило по следам борьбы и синякам на теле матери, что та пыталась остановить сына, увидев в его руках оружие. Труп сестры преступника был найден под столом — девочка пряталась от брата-убийцы.

Дальнейший план Проспера состоял в том, чтобы отправиться в католическую начальную школу Святого Иосифа и убить 30 детей, устроив бойню. Проспер стремился прославиться и открыто заявил об этом во время расследования.

Фото: iStock/Ashley-Belle Burns

Он тщательно продумал свои действия, приобретя дробовик с поддельной лицензией и выбрав символическую дату — пятница, 13 сентября. Подобные преступления редки в Великобритании из-за строгих законов о контроле над оружием, однако парень сумел обойти систему. На момент задержания у него на руках было 33 патрона.

У Проспера были записи плана действий: за несколько месяцев до стрельбы он начал следить за школой.

В Кузбассе банда школьниц избивает сверстниц и снимает все на камеру
В Кузбассе банда школьниц избивает сверстниц и снимает все на камеру
«Убить всех», — пометил преступник рядом с классом «будущих жертв».
Полиция вовремя арестовала молодого убийцу, предотвратив трагедию. Соседи парня обратились в правоохранительные органы из-за криков и звуков стрельбы в доме Николаса. Изначально подросток хотел убить родственников, когда те спали.

Суд признал Проспера виновным в тройном убийстве и попытке массового убийства. Он был приговорен к пожизненному заключению с минимальным сроком в 49 лет.

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#суд
#полиция
#подросток
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#великобритания
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#убийство
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Федеральная трасса М-8 перекрыта из-за массового ДТП из 100 машин в Поморье
19 марта 2025, 22:53

Фото: istockphoto/Olga Ihnatsyeva

Федеральная трасса М-8 перекрыта на фоне массового ДТП из сотни автомобилей в Поморье Архангельской области. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
«На данный момент движение перекрыто на месте ДТП на 1222-м километре федеральной автодороги «М-8 Холмогоры». На данном участке находится около 100 автомобилей. Информация о количестве поврежденных транспортных средств уточняется», — сказано в сообщении ведомства.
Отмечено, что из-за сложных погодных условий в регионе случилось несколько массовых ДТП. Водителям порекомендовали по возможности воздержаться от поездок.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП в Дагестане. Также известно, что пострадали шестеро человек.

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#дтп
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В Кузбассе началась проверка сотрудников школы, в которой избивают девочек
19 марта 2025, 22:30

Фото: iStock/Akintevs

Следственный комитет Кузбасса возбудил уголовное дело по факту массовых избиений девочек в новокузнецкой школе №8.
По данным «Сiбдепо», после видео с избиением девочки в школе, которое попало в Сеть, а также многочисленных жалоб родителей учеников на безразличие сотрудников школы, началась соответствующая проверка.

«Администрация школы знает о ситуации, проводит воспитательные беседы, но проблема сохраняется уже несколько месяцев», — уточнили в СК Кузбасса.

Теперь же уголовное дело возбудили на администрацию школы по статье «Халатность». Следователи выясняют все подробности и причины, которые могли способствовать избиениям детей сверстниками.

Напомним, в Сети появилось видео с избиением девочки в школе № 8 Новокузнецка. Семиклассницы окружили одну сверстницу и по очереди били ее. При этом родители некоторых детей заявили, что эти девочки унижают и избивают других школьниц с начала учебного года, а после распространяют видео по школьным чатам.

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В Кузбассе банда школьниц избивает сверстниц и снимает все на камеру
19 марта 2025, 22:20

Фото: iStock/SeventyFour

В Кузбассе девочки избивают сверстниц прямо в школе на глазах у всех учеников. По данному факту прокуратура начала проверку.
В Сети появилось видео с избиением девочки в школе № 8 Новокузнецка. Семиклассницы окружили одну сверстницу и по очереди били ее. При этом родители некоторых детей заявили, что эти девочки унижают и избивают других школьниц с начала учебного года, а после распространяют видео по школьным чатам.

«При этом, по их словам, в школе знают о проблеме. Проводятся воспитательные разговоры, но ситуация не меняется уже несколько месяцев. Одна из жертв вместе с матерью уже обратилась в ПДН, но там ограничились беседой», — приводит «Сiбдепо» слова одного из родителей.

Прокуратура Кузбасса обратила внимание на инциденты и организовала соответствующую проверку, по результатам которой будут приняты необходимые меры.

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#прокуратура
#видео
#родители
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#девушка
#тела
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Четыре человека погибли в смертельном ДТП с газелями в Дагестане
19 марта 2025, 21:46

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

Смертельное ДТП с газелями в Дагестане унесло жизни четырех человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Уточняется, что трагедия произошла на федеральной трассе Р-215, когда пассажирская газель столкнулась с грузовой на маршруте Махачкала — Кизляр.

«По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 10 человек, из которых 4 погибли», — прокомментировали журналистам.
Ранее сообщалось, что с начала текущего месяца на дорогах Подмосковья случилось три аварии, в результате чего погибли дикие животные.

Как уточнил председатель Комитета лесного хозяйства МО Евгений Агулов, жертвами ДТП стали кабан, а также два лося. Детали в нашем материале.

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