В Кузбассе работница соцработница присвоила жилье 101-летней участницы ВОВ

23 октября 2025, 12:00

Фото: iStock/Pavel Starikov

В Кемеровской области работница социальной сферы предстанет перед судом за присвоение жилья 101-летней участницы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.





По ее словам, инцидент произошел в городе Ленинске-Кузнецком. 59-летняя соцработница установила доверительные отношения с пожилой женщиной и, под предлогом ухода за ней, убедила оформить договор дарения двухкомнатной квартиры стоимостью более 2,6 млн рублей. Для этого она сопроводила ветерана к нотариусу, где были подготовлены все необходимые документы.





«Мои кузбасские коллеги изобличили аферистку. В ближайшее время она предстанет перед судом. Квартира возвращена законной владелице», — подчеркнула Волк.