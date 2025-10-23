ТАСС: число пострадавших при взрыве на заводе в Копейске выросло до 18
Число пострадавших при взрыве на заводе «Пластмасс» в Копейске выросло с семи до 18 человек. Об этом 23 октября сообщило ТАСС, ссылаясь на источник в оперативных службах.
По его данным, состояние 13 пострадавших не вызывает опасений — их отправили на амбулаторное лечение. Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщал о госпитализации пяти тяжелых пациентов.
«В результате взрыва на предприятии пострадали 18 человек, из них 13 помощь оказана амбулаторно», — сказал собеседник агентства.Напомним, трагический инцидент произошел поздним вечером 22 октября. Официально подтвердили смерть 10 человек, однако СМИ пишут о 12 жертвах. В настоящее время ведутся поисковые работы. Местный СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности (по части 3 статьи 217 УК).
24 октября в регионе объявили днем траура. Флаги припустят, а учреждения культуры и телерадиокомпании отменят развлекательные мероприятия.