ТАСС: число пострадавших при взрыве на заводе в Копейске выросло до 18

23 октября 2025, 11:46

Фото: iStock/maxim4e4ek

Число пострадавших при взрыве на заводе «Пластмасс» в Копейске выросло с семи до 18 человек. Об этом 23 октября сообщило ТАСС, ссылаясь на источник в оперативных службах.





По его данным, состояние 13 пострадавших не вызывает опасений — их отправили на амбулаторное лечение. Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщал о госпитализации пяти тяжелых пациентов.

«В результате взрыва на предприятии пострадали 18 человек, из них 13 помощь оказана амбулаторно», — сказал собеседник агентства.