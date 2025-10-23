В Египте туристка упала вглубь древней пирамиды фараона Снофру
В Египте туристка получила травмы, упав с большой высоты внутри древней пирамиды фараона Снофру. Об этом сообщает Gulf News.
Инцидент произошел 18 октября в археологической зоне Дахшур, внутри Ломаной пирамиды. Как оказалось, женщина поскользнулась на крутом деревянном настиле в узком коридоре и провалилась почти на 80 метров вглубь сооружения.
Пострадавшая получила перелом стопы. На ее крики о помощи откликнулись спасатели, которые несколько часов поднимали женщину по узким и плохо проветриваемым каменным проходам, используя страховочные системы и спинальную доску.
После спасения туристке оказали медицинскую помощь и доставили в больницу. Власти Египта проводят проверку обстоятельств инцидента.
Читайте также: