В техпомещении автосалона в Воронежской области произошел крупный пожар

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Крупный пожар произошел в техническом помещении автосалона в хуторе Ветряк Воронежской области. Его удалось потушить на площади 400 кв. м. Пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
«Воронежские огнеборцы МЧС России тушат техпомещение автосалона. В хуторе Ветряк горит пристройка к автосалону. Существует угроза распространения огня», — говорится в сообщении.
Для тушения пожара привлекли 28 человек и девять единиц техники. Возгорание потушили на площади 400 кв. м.
В региональном ГУ МЧС пояснили, что распространение огня удалось остановить. Пожар не перекинулся на сам автосалон, а из горящих помещений удалось эвакуировать несколько десятков автомобилей.
При пожаре никто не пострадал. Выясняются причины его возникновения.
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