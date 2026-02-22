В Петербурге задержали мужчину с муляжом гранаты, требовавшего водку и пельмени
Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который требовал в магазине водку и пельмени, угрожая муляжом гранаты. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ.
В субботу днём в полицию Петроградского района поступило сообщение от посетителя магазина на улице Подковырова. Он заявил, что в супермаркет вошёл мужчина с предметом, похожим на гранату.
Патрульные задержали 53-летнего безработного жителя Петроградского района. Мужчина угрожал муляжом гранаты и требовал у администратора магазина выдать ему упаковку пельменей и бутылку водки. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о разбое (часть 2 статьи 162 УК РФ), добавили в ведомстве.
