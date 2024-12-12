В Санкт-Петербурге студенты похитили сверстника и вымогали у него 600 тысяч

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Три молодых человека в Санкт-Петербурге затолкали сверстника в машину и вымогали у него 600 тысяч рублей, сообщила газета «Фонтанка».
Похищение произошло на Ленинском проспекте. Следователи полагают, что три молодых человека напали на 18-летнего юношу, потом несколько раз ударили его и затолкали в машину, взятую в аренду.
В автомобиле во время езды по городу похитители сказали, что пострадавший должен им 600 тысяч рублей и требовали у него данную сумму. Они не получили желаемое и отпустили парня, подозреваемые высадили его возле ТЦ «Прибалтийский».
Через небольшой промежуток времени молодых людей задержали. Сейчас специалисты выясняют, были ли иные такие эпизоды при участии фигурантов дела.
Студент Военмеха — лишь один из задержанных, 19-летний молодой человек. Двум другим подозреваемым по 18 лет, один из них учится в академии милиции, другой – в колледже, сообщила «Комсомольская правда».
В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье о похищении человека, молодые люди находятся в изоляторе временного содержания.
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В автомобиле во время езды по городу похитители сказали, что пострадавший должен им 600 тысяч рублей и требовали у него данную сумму. Они не получили желаемое и отпустили парня, подозреваемые высадили его возле ТЦ «Прибалтийский».
Через небольшой промежуток времени молодых людей задержали. Сейчас специалисты выясняют, были ли иные такие эпизоды при участии фигурантов дела.
Студент Военмеха — лишь один из задержанных, 19-летний молодой человек. Двум другим подозреваемым по 18 лет, один из них учится в академии милиции, другой – в колледже, сообщила «Комсомольская правда».
В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье о похищении человека, молодые люди находятся в изоляторе временного содержания.
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Ольга Енгалычева