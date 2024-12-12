В Нижегородской области джип сбил 7-летнего ребенка на ватрушке, которую везла собака

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В Нижегородской области в селе Кочетовка Сеченовского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 7-летнего мальчика, который катался на тюбинге, проинформировала пресс-служба УГИБДД Нижегородской области
Происшествие случилось 11 декабря. После четырёх вечера на улице было уже темно. По деревенской заснеженной дороге ехал Land Cruiser, водитель которого не заметил катающегося на ватрушке 7-летнего мальчика.
Ватрушка влетела в переднюю часть машины. Ребёнок получил травмы, его госпитализировали в центральную районную больницу. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливает Госавтоинспекция.
Ранее сообщалось, что в детской поликлинике № 8 в Пензе над регистратурой в холле висит экран, на котором обычно показывают ролики на медицинские темы. Во время одного из показов в трансляцию дважды вклинивались сцены порнографического характера.
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«Водитель увидел, что впереди по дороге бежит овчарка. А когда собака начала перебегать дорогу, то он заметил, что к ней привязан тюбинг. Начал тормозить, но столкновения избежать не удалось», — обратили внимание в ГИБДД.
Ватрушка влетела в переднюю часть машины. Ребёнок получил травмы, его госпитализировали в центральную районную больницу. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливает Госавтоинспекция.
Ранее сообщалось, что в детской поликлинике № 8 в Пензе над регистратурой в холле висит экран, на котором обычно показывают ролики на медицинские темы. Во время одного из показов в трансляцию дважды вклинивались сцены порнографического характера.
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Ольга Енгалычева