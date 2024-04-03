У жителя Богородского округа нашли нелегальный склад оружия и боеприпасов

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Пистолеты и патроны обнаружили полицейские в квартире ранее судимого 35-летнего жителя рабочего посёлка Обухово Богородского городского округа, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе обыска в шкафу у мужчины были обнаружены различные части огнестрельного оружия, 126 боевых патронов и 18 травматических патронов, а также два предмета, визуально схожие с пистолетом Макарова. Экспертиза показала, что один из них является пригодным для стрельбы огнестрельным оружием, а второй — это пневматический пистолет. Установлено также, что 105 патронов пригодны для стрельбы», — говорится в сообщении.Против задержанного завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». На время следствия мужчину отпустили, взяв с него обязательство о явке.
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