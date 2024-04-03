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Стало известно о погибших при землетрясении на Тайване

При землетрясении на Тайване погибли четыре человека
03 апреля 2024, 07:37
Фото: iStock/SteveCollender

Фото: iStock/SteveCollender

Не менее четырёх человек погибли при землетрясении на Тайване, ещё 97 пострадали. Об этом пишет местная газета China Times со ссылкой на пожарную службу.

Согласно сообщению, больше всего жертв оказалось на тропе Дэкалунь, там погибли три человека, 40 получили ранения.

Напомним, толчки зафиксированы в 02:58 и в 03:11 по московскому времени. Эпицентр землетрясения находился на восточном побережье Тайваня, в 18 и в 11 километрах на юго-запад от города Хуалянь, в котором проживает более 350 тысяч человек. В настоящее время глубина эпицентра не определена. По информации некоторых СМИ, после землетрясения несколько районов Тайваня оказались обесточены.

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#сми
#человек
#землетрясение
#запад
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В Израиле назвали ошибкой удар по Газе, в результате которого погибли волонтеры
ЦАХАЛ: удар, из-за которого погибли четыре члена НКО, был серьёзной ошибкой
03 апреля 2024, 04:40

Фото: istock / e-crow

Армия обороны Израиля завила, что удар по сектору Газа, в результате которого погибли члены НКО «World Central Kitchen» был «серьезной ошибкой». Об этом заявил глава генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви.
«Удар был проведен не с целью причинить вред сотрудникам НКО. Это была ошибка, последовавшая за неправильной идентификацией — ночью, во время войны, в очень сложных условиях. Этого не должно было произойти... Этот инцидент был серьезной ошибкой», — сообщил Халеви.
Удар по машине WCK нанесли в минувший вторник в центральной части Газы. Среди погибших есть граждане Австралии, Ирландии, Великобритании и Польши.

Ранее ООН заявили, что свыше 1,7 млн жителей Газы находятся на грани голода. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#армия
#вред
#инцидент
#нко
#удар
#израиль
#сектор газа
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Два землетрясения зафиксировали у Тайваня
Вблизи Тайваня произошли два землетрясения, в Японии объявлена угроза цунами
03 апреля 2024, 04:03

Фото: istock / Petrovich9

У восточного побережья Тайваня произошли землетрясения магнитудой 7,5 и 6,6. После подземных толчков угрозу цунами объявили для входящих в префектуру Окинава островов Японии.
Толчки зафиксированы в 02:58 и в 03:11 по московскому времени. Эпицентр землетрясения находился на восточном побережье Тайваня, в 18 и в 11 километрах на юго-запад от города Хуалянь, в котором проживает более 350 тысяч человек. В настоящее время глубина эпицентра не определена.

По информации некоторых СМИ, после землетрясения несколько районов Тайваня оказались обесточены.

По данным телеканала TVBS, в городе Хуалянь после землетрясения несколько зданий были разрушены. Сведений о возможных пострадавших пока не поступало.

Ранее на юге Сахалина произошло землетрясение магнитудой 3,0. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сми
#человек
#запад
#землетрясения
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Задержан доцент петербургского университета с украинским трезубцем на аватарке в соцсети
В Петербурге задержали доцента университета с аватаркой с флагом Украины
03 апреля 2024, 03:03

Фото: istock / Rawf8

В Санкт-Петербурге задержали доцента Университета путей сообщения Дмитрия Буракова, на странице в соцсети которого опубликовано фото трезубца на фоне украинского флага. Об этом сообщает «Фонтанка».
Задержанный заявил, что не знает по какой причине его задержали, так как обвинения ему пока не предъявили и протокол задержания не составили.

Страница в соцсети «ВКонтакте», принадлежащая Дмитрию, подлинность которой он подтвердил, с марта 2014 года содержит снимок с трезубцем на фоне украинского флага. Помимо этого, одна из публикаций посвящена покойному президенту СССР Михаилу Горбачеву.

Ранее сообщалось, что после шутки про подготовку теракта задержали двух школьниц. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#соцсети
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#задержание
#украина
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Число пострадавших в ДТП с автобусом во Владимирской области увеличилось до 15
03 апреля 2024, 01:38

Фото: istock / sudok1

Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Петушинском районе Владимирской области выросло до 15. Об этом сообщил Минздрав региона в Телеграм-канале.
«Информация на 21:00. В результате аварии пострадало 15 человек», — сказано в публикации.
Сообщается, что пятерых пострадавших госпитализировали в Петушинскую районную больницу. Четверо находятся в состоянии средней степени тяжести в травматологическом отделении. Один человек — в реанимации, медики стабилизировали его состояние. В медучреждение направили бригаду врачей санитарной авиации.

Помимо этого, у остальных десяти пострадавших обнаружили различные ушибы. После осмотра их отпустили домой.

ДТП произошло примерно в 17:20 на 117-м километре федеральной автодороги М-7 «Волга». По предварительным данным, водитель автобуса «ПАЗ» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся со следовавшим по правой полосе автомобилем «КАМАЗ», который осуществлял дорожно-ремонтные работы.

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#аварии
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#медики
#информация
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После шутки про подготовку теракта задержали двух школьниц
В Северной Осетии двух школьниц задержали после розыгрыша про подготовку теракта
03 апреля 2024, 00:41

Фото: istock / Dzurag

В Моздоке (Северная Осетия) двух девочек задержали за попытку разыграть сверстницу, сообщив ей о подготовке теракта. Об этом стало известно Телеграм-каналу «Сапа 15».
Школьницы позвонили восьмикласснице и включили запись с информацией, что на территории Моздокского района якобы готовят террористический акт. Неудачная шутка дошла до сотрудников правоохранительных органов, они вышли на девочек, которые во всём признались.

Школьницы были доставлены в отделение для проведения профилактической беседы. От возбуждения уголовного дела отказались.

Ранее сообщалось, что полицейский проехал 1,5 километра на капоте при задержании банды грабителей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Член ОПГ подорвался на гранате на следующий день после расправы над россиянкой

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#полицейские
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#девочка
#теракт
#задержание
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В Петербурге девочка попала в реанимацию со следами от укусов после истязания матерью
В Санкт-Петербурге мать избивала 10-летнюю девочку, она попала в реанимацию
03 апреля 2024, 00:03

Фото: istock / gorodenkoff

В Санкт-Петербурге в реанимацию попала 10-летняя девочка, которую, по предварительным данным, жесткого избила мать. Об этом информирует «Фонтанка».
Школьницу в больницу привела мать с жалобами на боли в животе. Врач обследовал девочку и принял решение передать ребёнка другим специалистам, после чего обратился к сотрудникам правоохранительных органов и описал ситуацию.

У юной пациентки обнаружили закрытую травму живота, следы от укусов и большое количество гематом на разных частях тела. Девочке потребовалась операция.

По данным издания, состояние ребенка оценивается как тяжелое. Осматривавшие пострадавшую медики предполагают, что эти травмы девочка могла получить в разное время.
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#тела
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Пять беспилотников сбито над территорией России, заявило Минобороны
Минобороны: ПВО сбила пять беспилотников над Курской и Белгородской областями
02 апреля 2024, 23:08

Фото: iStock/NiseriN

Министерство обороны России сообщило, что над территорией страны было сбито пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), передает РИА Новости.
Попытка атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) провалилась примерно в 20:30 по московскому времени во вторник, 2 апреля. Дежурное подразделение противовоздушной обороны (ПВО) уничтожило один БПЛА над Белгородской областью, еще четыре были сбиты над Курской областью.

Ранее, 2 апреля, губернатор Роман Старовойт сообщил, что два беспилотника были сбиты над Курском и Курской областью.

30 марта украинский беспилотник атаковал автомобиль на российской территории. О пострадавших в результате этого инцидента не сообщалось.

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В Люберцах собака сорвалась с поводка и покусала четырёхлетнего мальчика
02 апреля 2024, 22:32

Фото: Istockphoto / tverkhovinets

Полицейские выясняют все обстоятельства нападения собаки на ребёнка в городском круге Люберцы. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД.
«В дежурную часть поступило сообщение о том, что ребёнка покусала собака. Сотрудники полиции установили, что ЧП произошло в подъезде многоквартирного дома в посёлке Красково. Мужчина, открывая дверь, не удержал пса. Тот выбежал из квартиры на площадку и покусал четырёхлетнего мальчика, находившегося вместе с матерью», – уточняется в сообщении.
Как отметили в главке, пострадавший ребёнок отправлен в медучреждение.

Полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Суд арестовал двух подозреваемых в убийстве пенсионерки ради квартиры
02 апреля 2024, 20:47

Фото: iStock/greenleaf123

Суд Тушинского района Москвы арестовал двух подозреваемых в убийстве пенсионерки с целью завладения ее квартирой, пишут «Известия».
По данным следствия, 43-летний Алексей Молодцов планировал незаконно присвоить и продать квартиру своей знакомой, пенсионерки 1953 года рождения. Для осуществления этого плана он привлек своего ранее судимого знакомого, 66-летнего Василия Лобанова, который избил женщину до смерти. После этого они вывезли ее тело в Липецкую область, где расчленили и похоронили.

Один из обвиняемых представил в МФЦ фальсифицированные документы от имени потерпевшей, однако следователям удалось задержать подозреваемых. Им предъявлены обвинения по статьям об убийстве, покушении на мошенничество и укрывательстве особо тяжких преступлений.

Во время судебного заседания Лобанов отрицал свою вину, заявив, что не планировал причинять ей физическую боль. Он пояснил, что конфликт возник из-за неадекватного поведения женщины. Учитывая, что Лобанов провел 20 лет в тюрьме и находится на свободе по УДО, его арестовали на срок в 1 месяц и 27 дней.

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#женщины
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