Стало известно о погибших при землетрясении на Тайване

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Не менее четырёх человек погибли при землетрясении на Тайване, ещё 97 пострадали. Об этом пишет местная газета China Times со ссылкой на пожарную службу.
Напомним, толчки зафиксированы в 02:58 и в 03:11 по московскому времени. Эпицентр землетрясения находился на восточном побережье Тайваня, в 18 и в 11 километрах на юго-запад от города Хуалянь, в котором проживает более 350 тысяч человек. В настоящее время глубина эпицентра не определена. По информации некоторых СМИ, после землетрясения несколько районов Тайваня оказались обесточены.
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Элина Позднякова