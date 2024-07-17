В Санкт-Петербурге задержанный скончался в отделе полиции

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Задержанный скончался в отделе полиции в Петербурге, сообщает издание «Фонтанка». Мужчину в возрасте 64 лет нашли в камере. По предварительной информации, его не стало в ночь на среду.
Уточняется, что у несчастного могли быть проблемы с сердцем, а травм на теле не обнаружено. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняют эксперты.
Мужчину доставили в отдел в понедельник, 15 июля, по заявлению жены. По ее словам, благоверный якобы грозился ее убить, а позже к своим обвинениям добавила домогательства до детей.
Информатор издания уточнил, что версия, связанная с передозировкой, не рассматривается. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге осудили мужчину, который прибил ноги своей девушки к доске.
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Мужчину доставили в отдел в понедельник, 15 июля, по заявлению жены. По ее словам, благоверный якобы грозился ее убить, а позже к своим обвинениям добавила домогательства до детей.
Информатор издания уточнил, что версия, связанная с передозировкой, не рассматривается. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге осудили мужчину, который прибил ноги своей девушки к доске.
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Никита Кротов