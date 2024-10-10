У жителя Подольска изъяли более 4 тысяч литров нелегального алкоголя

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
52-летнего жителя округа Подольск задержали по подозрению в незаконном хранении и сбыте немаркированных спиртных напитков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В гараже и хозяйственной пристройке, расположенных на земельном участке задержанного в деревне Сергеевка городского округа Подольск, полицейские обнаружили более 4 тысяч литров алкогольной продукции, разлитой по канистрам и бутылкам без маркировки. Экспертиза показала, что крепость найденных спиртных напитков составляет от 36 до 89%. Общая стоимость изъятого алкоголя превысила 1,6 млн рублей», — говорится в сообщении.По данным полиции, мужчина хранил алкоголь для его дальнейшей продажи.
Против задержанного завели уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки» и отпустили под подписку о невыезде.
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