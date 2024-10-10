Следователи допросили обвиняемого в убийстве Талькова в Израиле

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Сотрудники Следственного комитета России из Санкт-Петербурга допросили в Израиле бывшего концертного директора певца Игоря Талькова Валерия Шляфмана, которого и обвиняют в убийстве артиста. Об этом пишут «Известия».
В Петроградском районном суде Санкт-Петербурга началось заочное слушание дела в отношении Шляфмана. Его обвиняют по пункту «д» статьи 102 УК РСФСР (умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, совершенное способом, представляющим опасность для жизни множества людей) и по статье 15, пункту «д» статьи 102 УК РСФСР (покушение на умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, также совершенное опасным для жизни способом).
Помимо этого, отмечается, что сам Шляфман отрицал во время допроса причастность к смерти Игоря Талькова.
Ранее сообщалось, что ураган «Милтон», который ударил по штату Флорида, унес жизни жителей как западной, так и восточной частей региона. Миллионы людей остались без электричества, а десятки домов были разрушены. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Сотрудники Следственного комитета из Санкт-Петербурга допросили в Израиле бывшего концертного директора певца Игоря Талькова Валерия Шляфмана, который обвиняется в убийстве музыканта», — указано в газете.
Помимо этого, отмечается, что сам Шляфман отрицал во время допроса причастность к смерти Игоря Талькова.
Ранее сообщалось, что ураган «Милтон», который ударил по штату Флорида, унес жизни жителей как западной, так и восточной частей региона. Миллионы людей остались без электричества, а десятки домов были разрушены. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова