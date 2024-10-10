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Следователи допросили обвиняемого в убийстве Талькова в Израиле

«Известия»: следователи допросили обвиняемого в убийстве Талькова Шляфмана
10 октября 2024, 07:15
Фото: iStock/blinow61

Фото: iStock/blinow61

Сотрудники Следственного комитета России из Санкт-Петербурга допросили в Израиле бывшего концертного директора певца Игоря Талькова Валерия Шляфмана, которого и обвиняют в убийстве артиста. Об этом пишут «Известия».
В Петроградском районном суде Санкт-Петербурга началось заочное слушание дела в отношении Шляфмана. Его обвиняют по пункту «д» статьи 102 УК РСФСР (умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, совершенное способом, представляющим опасность для жизни множества людей) и по статье 15, пункту «д» статьи 102 УК РСФСР (покушение на умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, также совершенное опасным для жизни способом).

«Сотрудники Следственного комитета из Санкт-Петербурга допросили в Израиле бывшего концертного директора певца Игоря Талькова Валерия Шляфмана, который обвиняется в убийстве музыканта», — указано в газете.



Помимо этого, отмечается, что сам Шляфман отрицал во время допроса причастность к смерти Игоря Талькова.

Ранее сообщалось, что ураган «Милтон», который ударил по штату Флорида, унес жизни жителей как западной, так и восточной частей региона. Миллионы людей остались без электричества, а десятки домов были разрушены. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#убийство
#ук
#покушение
Ураган «Милтон» унес множество жизней во Флориде
10 октября 2024, 07:11

Фото: istock/jorgeantonio

Ураган «Милтон», который ударил по штату Флорида, унес жизни жителей как западной, так и восточной частей региона. Миллионы людей остались без электричества, а десятки домов были разрушены. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.
Отмечается, что ураган привел к трагическим последствиям в доме для пожилых людей на восточном побережье Флориды, хотя основной удар пришелся на западное побережье. Помимо этого, сообщается, что без электричества остались более 1 миллион 280 тысяч домов.

Напомним, что ураган «Милтон» достиг берегов Соединенных Штатов Америки на западном побережье Флориды в ночь на четверг. По данным Национального центра по наблюдению за ураганами, «Милтон» относится к третьей категории по шкале ураганных ветров Саффира-Симпсона.

При этом NHC отметил, что «Милтон» менее мощный, чем ураган «Хелен», который обрушился на страну в конце сентября и принадлежал к четвертой категории. «Хелен» стал вторым по числу жертв ураганом за последние 50 лет.

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Сильнейший ураган «Милтон» идет на Майами
10 октября 2024, 05:10

Фото: istock/Bilanol

К юго-восточному побережью США стремительно приближается мощнейший ураган «Милтон». Стихия, которая угрожает Флориде и другим южным штатам, способна кардинально изменить береговую линию, предупреждают эксперты.
Геологическое агентство США заявило, что ураган может смыть все пляжи Флориды. Об этом сообщает «КП».

Местные власти сообщили о массовой эвакуации: более пяти миллионов человек покинули опасные районы. Однако тех, кто остался, предупреждают об огромных рисках: «дома станут гробами», если вовремя не уйти с побережья.

Прогнозируется не только мощный ураганный ветер, но и разрушительные наводнения, вызванные волнами, а также вероятность возникновения торнадо. Метеорологи признают, что стихия развивается по худшему сценарию, и точные последствия пока невозможно предсказать.

На данный момент 12 миллионов жителей находятся в зоне риска. Ситуация осложняется изменением траектории урагана — теперь под угрозой не только Тампа, но и Майами, где к моменту публикации еще оставались туристы. Парки развлечений, такие как «Мир Диснея», продолжали работать вплоть до обеда, несмотря на надвигающуюся катастрофу. В то же время, круизные лайнеры в Атлантике вынуждены эвакуировать пассажиров, так как их не пускают в порты, опасаясь серьезных штормов.

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#парки
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#мир
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#жириновский
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В Португалии арестовали россиянина по обвинению в отмывании денег
10 октября 2024, 04:30

Фото: istock/BrianAJackson

В Португалии был арестован гражданин России и Португалии Алексей Андрюнин по обвинению в отмывании денег, и США ожидают его экстрадиции.
Об этом сообщили в министерстве юстиции США. Андрюнин 26 лет являлся генеральным директором и основателем криптовалютной компании Gotbit, известной как «маркетмейкер» в индустрии криптовалют. Он был задержан 8 октября 2024 года в Лиссабоне.

Помимо Андрюнина, обвинения также были предъявлены двум другим россиянам: Федору Кедрову, директору по созданию рынка Gotbit, и Кави Джалили, директору по продажам. Оба подозреваются в мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре с целью совершения рыночных манипуляций, связанных с криптовалютой.

Согласно информации из судебных документов, действия обвиняемых могли нанести ущерб инвесторам и вызвать серьезные проблемы в криптовалютной сфере.

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#сша
#ущерб
#деньги
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Жириновский предсказывал затопление США из-за разрушительного урагана
10 октября 2024, 04:00

Фото: istock/Bilanol

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский еще в 2003 году сделал заявление, в котором предсказал затопление США из-за урагана.
Обращаясь к президенту США Джорджу Бушу-младшему, Жириновский заявил, что изменения в гравитационном поле Земли могли бы привести к затоплению страны в течение 24 часов.

«Ночью наши ученые чуть-чуть изменят гравитационное поле Земли, и твоя страна будет под водой. 24 часа, и вся страна твоя будет под водой!» — говорил он 28 января 2003 года.
Эти слова стали вспоминать в связи с надвигающимся на США ураганом «Милтон», который уже привел к отмене или задержке около двух тысяч авиарейсов. Многие считают предсказания Жириновского пророческими, отмечая его смелость в озвучивании подобных заявлений.

Депутат Госдумы Евгений Федоров также недавно отметил, что успешность предсказаний Жириновского объясняется его богатым опытом и знанием науки. Политик не боялся публично говорить о возможных событиях, что делало его заявления особенно заметными.

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#жириновский
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Массовое ДТП в Сочи: экскурсионный автобус перевернут, есть пострадавшие
РИА: в Сочи произошло массовое ДТП с экскурсионным автобусом
10 октября 2024, 01:39

Фото: istock/avstraliavasin

На Краснополянской трассе в Сочи произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием шести автомобилей, включая «Газель» и экскурсионный автобус.
В результате аварии пострадали несколько человек, точное количество пострадавших уточняется, сообщили в краевом управлении МВД. По предварительным данным, водитель «Газели» резко перестроился в левый ряд и столкнулся с другим автомобилем.

После удара фургон перевернулся и продолжил движение, врезавшись в припаркованные «Джили» и экскурсионный автобус, в котором не было пассажиров. Впоследствии в эти автомобили врезались еще две машины, задев пешехода. Полиция устанавливает обстоятельства аварии и собирает информацию о пострадавших.

Ранее сообщалось, что автобус с туристами из Санкт-Петербурга перевернулся в городе Фетхие в Турции. Инцидент произошел, когда группа направлялась из отеля в аэропорт Даламан, сообщает 78.ru. Автобус вылетел в кювет и несколько раз перевернулся. Пострадали 15 граждан России.

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#машины
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В США готовятся к разрушениям: Ураган Милтон может превзойти катастрофу Катрины
РИА: разрушения от Милтона могут стать тяжелее, чем от Катрины в 2005 году
10 октября 2024, 01:21

Фото: istock/lisatop

Приближающийся к побережью Флориды ураган «Милтон» может нанести разрушения, превосходящие по масштабам ураган «Катрину» 2005 года, предупреждают эксперты.
Ожидается, что ураган обрушится на густонаселенный район залива Тампа, что делает его особенно опасным.

Ураган «Катрина» стал одним из самых разрушительных в истории США, унеся жизни 1836 человек и разрушив Новый Орлеан. Ущерб составил 125 миллиардов долларов, из которых 60 миллиардов — потери страховых компаний.

Доцент кафедры географии Университета Южного Миссисипи Дэвид Холт заявил, что ураган «Милтон» может нанести еще более серьезный ущерб, особенно если сохранит силу пятой категории. Порт Тампа, находящийся в одноименном заливе, не испытывал воздействия ураганов с начала 1900-х годов, что делает его одним из самых уязвимых в стране.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида полиция и Национальная гвардия эвакуировали свыше 5,5 миллиона человек. Жителям пришлось покинуть свои дома из-за урагана «Милтон». В публикации подчёркивается, что эта эвакуация стала одной из самых массовых за всю историю США. Власти округов и муниципалитетов Флориды призвали жителей штата искать близлежащие укрытия и не уезжать далеко от дома.

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#полиция
#сша
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#человек
#дома
#ущерб
#люди
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«Такого не было 30-50 лет»: пустыню Сахара затопило, погибли люди
Пустыню Сахара частично затопило впервые за 30 лет
09 октября 2024, 21:08

Фото: istockphoto/piyaset

Пустыню Сахара частично затопило дождевой водой впервые за несколько десятилетий, что привело к трагическим последствиям в Алжире и Марокко, где погибли люди. Об этом сообщило издание The Independent.
По информации местных СМИ, после проливных дождей вода хлынула через пески и оазисы, и унесла жизни более 20 человек. Дожди в сентябре превысили среднегодовые нормы в ряде регионов, где обычно выпадает менее 250 мм осадков в год.

Сотрудник главного управления метеорологии Марокко Хуссин Юабеб заявил, что такое количество осадков за столь короткий срок в регионе не наблюдали от 30 до 50 лет.

Ранее сообщалось, что ураган «Милтон», движущийся к Соединённым Штатам, может стать самым разрушительным за всю историю наблюдений. Власти Флориды эвакуировали более 5,5 миллиона человек из прибрежных районов. Эта операция стала одной из крупнейших в истории штата.

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Старейшего вора в законе Семипалатинского нашли повешенным в колонии
Вора в законе из Казахстана Семипалатинского нашли повешенным в колонии
09 октября 2024, 20:50

Фото: istockphoto/Gatsi

Уголовника, имеющего криминальный статус «вор в законе» Айткали Маймушева, известного как Леха Семипалатинский, нашли повешенным в исправительной колонии строгого режима в Карелии. Там он отбывал срок за преступный статус и наркотики. Об этом сообщает «Прайм Крайм».
66-летний Маймушев находился в ИК-1 в поселке Надвоицы Республики Карелия с декабря 2023 года. 10 июля 2023 года Московский городской суд приговорил его к девяти годам строгого режима за статус преступных кругах и незаконное хранение наркотиков.

Маймушеву дали кличку «Семипалатинский» и «короновали» в 1997 году, после чего активно пропагандировал криминальную идеологию и руководил асоциальными элементами в преступном мире.

В январе 2022 года Семипалатинский задержали в одном из баров Москвы. При личном досмотре у него нашли метадон. Этот инцидент стал одним из множества в его долгой криминальной карьере. При каких обстоятельствах наступила смерть Маймушева, не раскрывается.

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#криминал
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Смоленские власти помогут пострадавшим при предотвращении теракта полицейским
Губернатор Анохин: пострадавшим при предотвращении теракта полицейским помогут
09 октября 2024, 19:52

Фото: iStock/Dzurag

Правительство Смоленской области окажет содействие для скорейшего выздоровления полицейских, пострадавших в ходе предотвращения теракта в здании регионального управления МВД России. Об этом губернатор области Василий Анохин написал в своём Telegram-канале.
Он отметил, что в среду была предотвращена попытка совершения теракта в центре Смоленска. Сотрудники дежурной смены полиции смогли оперативно задержать злоумышленника с самодельным взрывным устройством, спрятанном в папке с документами. В ходе задержания оно сдетонировало, контузив двух правоохранителей и ранив самого террориста.

Правительство региона окажет максимальное содействие для полного выздоровления пострадавших силовиков, подчеркнул Анохин.

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