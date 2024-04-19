У жителя Серпухова нашли около 100 свёртков с наркотиками

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
В Серпухове задержали 48-летнего ранее судимого местного жителя по подозрению в нелегальном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Инспекторы ДПС остановили на Фестивальной улице иномарку для проверки документов. Водитель сильно нервничал и имел признаки наркотического опьянения, от освидетельствования он отказался. Инспекторы произвели личный досмотр и во внутреннем кармане его куртки нашли пакет с 32 свёртками с порошком. В машине были обнаружены 22 пустых спичечных коробка, а в телефоне — координаты места закладки. На этом месте полицейские обнаружили один коробок с порошком», — говорится в сообщении.В квартире водителя полиция нашла ещё 64 свёртка с порошкообразным веществом, а также электронные весы. Экспертиза содержимого 13 свёртков показала, что это наркотик метадон. Остальной изъятый порошок исследуют в ходе следствия.
Против мужчины завели уголовное дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и «Приготовление к преступлению».
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