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У жителя Серпухова нашли около 100 свёртков с наркотиками

19 апреля 2024, 09:22

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

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В Серпухове задержали 48-летнего ранее судимого местного жителя по подозрению в нелегальном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Инспекторы ДПС остановили на Фестивальной улице иномарку для проверки документов. Водитель сильно нервничал и имел признаки наркотического опьянения, от освидетельствования он отказался. Инспекторы произвели личный досмотр и во внутреннем кармане его куртки нашли пакет с 32 свёртками с порошком. В машине были обнаружены 22 пустых спичечных коробка, а в телефоне — координаты места закладки. На этом месте полицейские обнаружили один коробок с порошком», — говорится в сообщении.
В квартире водителя полиция нашла ещё 64 свёртка с порошкообразным веществом, а также электронные весы. Экспертиза содержимого 13 свёртков показала, что это наркотик метадон. Остальной изъятый порошок исследуют в ходе следствия.



Против мужчины завели уголовное дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и «Приготовление к преступлению».

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#серпухов
#наркокурьер
#наркотики
#криминал
#полиция
Найдены двое летчиков упавшего в Ставрополье военного самолета
19 апреля 2024, 09:23

Фото: iStock/porpeller

Двое летчиков разбившегося в Ставропольском крае самолета Ту-22 направлены в больницу.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь. По его словам, еще один летчик эвакуирован, поиски четвертого продолжаются.

В пятницу в Ставропольском крае потерпел крушение самолет Ту-22М3 ВКС России. Он упал, возвращаясь на аэродром базирования после боевой задачи. На борту были четыре человека, все успели катапультироваться.

Ранее кадры крушения военного самолета ВКС России в Ставропольском крае появились в сети. Видео публикует Telegram-канал RT. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#минобороны рф
#самолет
#крушение
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МО: ПВО сбила над Россией три ракеты ATACMS и 25 снарядов Vampire
19 апреля 2024, 09:05

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Российская ПВО минувшей ночью перехватила и уничтожила три ракеты ракеты ATACMS, а также 25 снарядов РСЗО Vampire и 3 украинских дрона, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что 25 снарядов и три беспилотника были сбиты над территорией Белгородской области. Ракеты ATACMS система ПВО уничтожила над акваторией Черного моря.


В результате происшествия жертв и разрушений нет.


Прежде сообщалось, что российская армия нанесла удар по заводу военной техники ВСУ в Днепропетровске. На предприятии украинские военные производят и ремонтируют технику. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#пво
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Reuters: Иран приостановил полеты над некоторыми городами
19 апреля 2024, 05:32

Фото: istock / Dushlik

Иран приостановил полеты над рядом городов. Об этом информирует Reuters, ссылаясь на иранское государственное СМИ.
«Полеты над городами Исфахан, Шираз и Тегеран приостановлены», — сообщает госагентство.
До этого сообщалось, что Израиль нанес ракетный удар по объекту на территории Ирана.

Вечером 13 апреля Иран запустил БПЛА и ракеты в сторону Израиля, назвав это ответом на «многочисленные преступления», в том числе приписываемую Израилю атаку на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске. В Тегеране отметили, что атаковали только военные объекты, откуда был совершен удар по консульству.

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#иран
#ракеты
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ABC: Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране
19 апреля 2024, 05:05

Фото: istock / bpawesome

Израиль нанес ракетный удар по объекту на территории Ирана. Об этом информирует телеканал ABC, ссылаясь на американского чиновника.
Отмечается, что источник не подтвердил, были ли объекты в Сирии и Ираке также целями ударов.

Вечером 13 апреля Иран запустил БПЛА и ракеты в сторону Израиля, назвав это ответом на «многочисленные преступления», в том числе приписываемую Израилю атаку на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске. В Тегеране отметили, что атаковали только военные объекты, откуда был совершен удар по консульству.

Ранее сообщалось, что арабские делегации вышли из зала Совета Безопасности ООН после начала выступления постоянного представителя Израиля Гилад Эрдан. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#израиль
#военные
#бпла
#иран
#ракеты
#удар
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Подозреваемого в расправе над россиянином из-за парковки объявили в розыск
Подозреваемого в убийстве москвича на парковке азербайджанца объявили в розыск
19 апреля 2024, 01:32

Фото: istock / natasaadzic

Сотрудники правоохранительных органов объявили в федеральный розыск гражданина Азербайджана Шахина Аббасова, подозреваемого в убийстве жителя Москвы из-за места на парковке. Об этом информирует ТАСС.
Отмечается, что Аббасов находился на территории Российской Федерации нелегально. Во время конфликта с 25-летним москвичом из-за парковки авто на тротуаре около подъезда жилого дома он нанес мужчине смертельное ножевое ранение.

«Он, вероятно, скрылся из Московского региона, объявлен в федеральный розыск», – сообщил изданию представитель правоохранительных органов.
В отношении Аббосова возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «убийство».

Ранее сообщалось, что суд до июня арестовал взорвавшего машину Василия Прозорова украинского агента Владимира Головченко. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#уголовное розыск
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В деле о теракте в «Крокусе» очевиден украинский след, заявил Краснов
Генпрокурор Краснов: украинский след в теракте в «Крокусе» очевиден
19 апреля 2024, 01:02

Фото: Фотобанк Московской области

В деле о террористическом акте в подмосковном «Крокус Сити Холле» очевиден украинский след. Сотрудники правоохранительных органов прилагают все усилия для установления организаторов преступления.
Об этом сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в Каракасе на встрече с министром народной власти по внутренним делам, юстиции и миру республики Ремихио Себальосом Ичасо, передает РИА Новости.

«Их ждет кара. Но уже сейчас в этом террористическом акте очевиден украинский след», — заявил Краснов.
Генпрокурор отметил, что теракт в «Крокусе» смог произойти из-за двойных стандартов в борьбе с преступностью.

Вечером 22 марта в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям, после чего подожгли здание. В результате теракта погибло 145 человек.

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#террористы
#человек
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#сотрудники
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#рф
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Россияне избили мальчика с эпилепсией и бездомную собаку, защищая куриц
SHOT: под Калугой двое мужчин избили ребёнка и порезали собаку, защищая куриц
19 апреля 2024, 00:56

Фото: istock / Andranik Hakobyan

В Калужской области двое мужчин избили девятилетнего мальчика с эпилепсией и бездомного пса, который гулял около него. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.
По данным канала, жителям села Ворсино Боровского района показалось, что соседский ребенок натравил собаку на их куриц, после чего они решили жестоко наказать обоих. Сам мальчик уверяет, что наоборот пытался прогнать дворнягу с чужого двора.

Во время прогулки к ребенку пристал зверь: пёс ласковый, знает все село и дружит с детьми. Компанию заметили хозяева дома: пожилой отец и его 44-летний сын. Мужчины выбежали из дома, жестоко избили мальчика черенком от лопаты, и ударили несколько раз ногами по животу. Собаку изверги поерзали ножом.

Преступники отпустили ребёнка, только когда тот согласился на требование принести им 10 куриц.

Мальчику диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные ушибы. Сейчас школьник плохо себя чувствует, его постоянно тошнит. Помимо прочего, ребёнок страдает от эпилепсии.

Как рассказала мать пострадавшего, по факту избиения возбудили уголовное дело, нападавших допросили и отпустили.

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#ребёнок
#уголовное школьник
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#отец
#мальчик
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Глава Дагестана ответил Кадырову после жесткого задержания генерала из Чечни
Меликов призвал не давать почву для провокаций после инцидента на КПП «Герзель»
18 апреля 2024, 23:17

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал инцидент с руководителем ГУ МЧС по Чечне Алиханом Цакаевым на КПП «Герзель». В своем Телеграм-канале он написал, что ситуация требует детального анализа.
«Я убежден в том, что инциденту будет дана объективная оценка, и он никак не скажется на добрых отношениях наших регионов, проверенных временем и многими испытаниями», — заявил чиновник.
Меликов выразил надежду, что глава Чечни Рамзан Кадыров не имел в виду дагестанских полицейских, когда говорил о «постыдной провокации».

Он также добавил, что произошедшее не должно давать поводов для провокаций. В заключении Медиков призвал участников процесса предоставить дело сотрудникам правоохранительных органов.

Напомним, 14 апреля глава МЧС Чечни был задержан на контрольно-пропускном пункте «Герзель» в Дагестане. Цакаев ехал по встречной полосе на черном внедорожнике, не стал реагировать на требование остановиться и попытался сбить сотрудников ДПС. По предварительной информации, министр мог находиться в состоянии опьянения.

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В Подмосковье ищут пропавшего 15-летнего подростка
18 апреля 2024, 22:44

Фото: пресс-служба отряда «ЛизаАлерт»

В Московской области разыскивают пропавшего подростка, сообщили «Радио 1» в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
15-летний Еремин Кирилл Дмитриевич пропал в посёлке Малиновские луга Орехово-Зуевского городского округа. С 13 апреля его местонахождение неизвестно. Поиски ведутся в круглосуточном режиме.
«Мальчик, которого мы ищем, может оказаться где угодно. Нам очень важны и нужны свидетельства. Приметы пропавшего: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые. Был одет в зелёный свитер, коричневые брюки, резиновые сапоги, на голове – тёмная кепка. С собой у Кирилла был синий велосипед», – сказали в пресс-службе.

Любую относящуюся к поискам мальчика информацию можно сообщить по телефону горячей линии 8 (800) 700 54-52.

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