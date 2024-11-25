У жителя Шатуры нашли более 70 кустов конопли

Видео? пресс-служба ГУ МВД по МО
Около трёх десятков килограммов конопли и марихуаны обнаружили полицейские в частном доме в посёлке Пустоши городского округа Шатура, 46-летнего хозяина дома задержали, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«На втором этаже дома в комнатах, оборудованных системой вентиляции, полицейские нашли 70 подвешенных к потолку сухих кустов растений, похожих на коноплю, а также измельчённое вещество из стеблей и листьев. Экспертиза показала, что изъятое является коноплёй общим весом 26 килограммов, а также марихуаной общим весом около семи килограммов», — говорится в сообщении.Задержанный рассказал, что вырастил на своём участке рядом с домом свыше 90 кустов конопли и оборудовал дома место для сушки. Против мужчины завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
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Лев Каштанов