Вирусолог Альтштейн рассказал о рисках начала пандемии лихорадки Западного Нила

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В России распространяется лихорадка Западного Нила. Вспышки заболеваемости зафиксированы в Татарстане и Рязанской области.
Лихорадка Западного Нила вызывается вирусом, относящимся к семейству флавивирусов. К нему относятся возбудители клещевого энцефалита и иных болезней, которые переносятся кровососущими насекомыми (комары, клещи, москиты), рассказал в беседе с «Радио 1» профессор вирусологии Анатолий Альтштейн.
Лихорадка Западного Нила получила название по месту первого обнаружения. Преимущественно она встречается в Африке, Южной и Северной Америке. В России этот вирус был впервые выявлен в 1999 году в южных регионах. Однако это не означает, что раньше этой лихорадки не было в нашей стране, просто за последние годы появились методы её выявления. Ежегодно выявляют десятки и даже сотни случаев заболевания лихорадкой, поэтому вспышки этого года не являются чем-то особенным, подчеркнул Альтштейн.
Летальность при этом заболевании в среднем составляет 4%, что сравнимо с летальностью от Коронавируса в первый год пандемии.
Вакцин против лихорадки Западного Нила нет, однако есть методы диагностики, позволяющие идентифицировать вирус. Защитой являются только репелленты и закрытая одежда, позволяющие сократить количество укусов кровососущих насекомых.
При большом подъёме температуры необходимо обращаться к врачу. Однако, если симптомы слабые или вообще отсутствуют, можно ограничиться домашним лечением, заключил специалист.
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Лихорадка Западного Нила получила название по месту первого обнаружения. Преимущественно она встречается в Африке, Южной и Северной Америке. В России этот вирус был впервые выявлен в 1999 году в южных регионах. Однако это не означает, что раньше этой лихорадки не было в нашей стране, просто за последние годы появились методы её выявления. Ежегодно выявляют десятки и даже сотни случаев заболевания лихорадкой, поэтому вспышки этого года не являются чем-то особенным, подчеркнул Альтштейн.
Летальность при этом заболевании в среднем составляет 4%, что сравнимо с летальностью от Коронавируса в первый год пандемии.
«Пандемий возбудитель лихорадки Западного Нила не вызывает и вызывать не может, фиксируются только вспышки. Он передаётся комарами, которые есть не везде, поэтому распространяться по миру такие инфекции не могут. Поэтому боятся новой пандемии не следует», – подчеркнул вирусолог.
Вакцин против лихорадки Западного Нила нет, однако есть методы диагностики, позволяющие идентифицировать вирус. Защитой являются только репелленты и закрытая одежда, позволяющие сократить количество укусов кровососущих насекомых.
«Симптомов довольно много, и не у всех больных они одинаковы. Самый выраженный симптом – это температура порядка 39 градусов и выше. Также наблюдается головная боль. Характерно, что болят лоб и глазницы, а при нажатии на глазные яблоки, как правило, чувствуется боль. Дальше симптоматика у человека может быть совершенно разной: могут быть катаральные явления, например, насморк, конъюнктивит, выраженный покраснением глаз, кишечные. Поражение головного мозга довольно редко, но тоже может быть у 5% больных», – рассказал профессор.
При большом подъёме температуры необходимо обращаться к врачу. Однако, если симптомы слабые или вообще отсутствуют, можно ограничиться домашним лечением, заключил специалист.
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Анастасия Чинкова