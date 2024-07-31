Вирусолог Альтштейн рассказал о рисках начала пандемии лихорадки Западного Нила

51-летний мужчина обратился в Видновскую больницу с жалобами на заложенность носа и отёк левой ноздри после прогулки по лесу, причиной недомогания стала залетевшая в ноздрю живая муха, сморкание не помогло решить эту проблему, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.