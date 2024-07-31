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Врачи вытащили из носа жителя Подмосковья живую муху

31 июля 2024, 11:38
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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51-летний мужчина обратился в Видновскую больницу с жалобами на заложенность носа и отёк левой ноздри после прогулки по лесу, причиной недомогания стала залетевшая в ноздрю живая муха, сморкание не помогло решить эту проблему, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.


«Диагностика подтвердила, что в полости носа пациента находится инородный объект. Оказалось, что это обычная комнатная муха. Она была живой и пыталась выбраться, но прилипла к слизистой. С помощью специального инструмента мы оперативно извлекли насекомое», — рассказал оториноларинголог Рауль Тен.
Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже выписан домой. Врачи отмечают, что инцидент обошёлся без осложнений, потому что мужчина сразу обратился за профессиональной помощью. В противном случае ему грозили воспаление и опускание попавшего в нос инородного предмета в нижние дыхательные пути.

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#видное
#врачи
#минздрав мо
#пациент
Гинеколог Ерофеева рассказала о тяжёлых ядовитых металлах в женских предметах гигиены
Гинеколог Ерофеева: в российских тампонах нет тяжёлых ядовитых металлов
31 июля 2024, 12:33

Фото: iStock/Drazen Zigic

Американские ученые из Калифорнийского университета в Беркли обнаружили тяжёлые ядовитые металлы, такие как кадмий, свинец и мышьяк, в гигиенических тампонах для женщин.
Тампоны, которые сертифицированы в России, абсолютно безопасны, поскольку проводятся все необходимые клинические испытания. Средства личной гигиены, которые продаются в США и странах юго-восточной Азии, проверяются не так как в европейских государствах, поэтому в них могут содержаться опасные вещества. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказала врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью Любовь Ерофеева.

Несмотря на безопасность российских тампонов, высок риск появления токсического шока. Однако он вызван не веществами, содержащимися в предметах женской гигиены, а их длительным ношением. Поэтому следует как можно чаще их менять.
«Даже, когда вы чувствуете, что тампон ещё не слишком промок, но есть возможность поменять его, лучше сделать это. Если же вы в какой-то длительной поездке, например, в автобусе, всё равно будет какая-то остановка, и можно будет сменить тампон. Носить тампон можно не более четырёх часов. Либо, второй вариант – использовать прокладки в длительных поездках», – отметила Ерофеева.

Также, уточнила специалист, важно обучить молодых девушек правильному использованию тампонов. Необходимо мыть руки перед вводом тампона, проталкивать его нужно достаточно глубоко, потому что, если он недостаточно глубоко введён, повышается риск поступления инфекции во влагалище.

Лучше всего использовать тампон, обёрнутый во временную плёнку или тонкий пластик, чтобы минимизировать прикосновения к нему, подчеркнула врач.

При изготовлении тампонов и прокладок используются отбеливатели. Такие же вещества есть в составе более дорогой туалетной бумаги. Они необходимы для смягчения целлюлозы и осветления готового продукта, и также абсолютно безопасны для кожи интимных зон, заключила гинеколог.

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#врач
#воз
#гигиена
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Вирусолог Альтштейн рассказал о рисках начала пандемии лихорадки Западного Нила
Вирусолог Альтштейн: лихорадка Западного Нила не может вызвать пандемию
31 июля 2024, 11:53

Фото: iStock/peterschreiber.media

В России распространяется лихорадка Западного Нила. Вспышки заболеваемости зафиксированы в Татарстане и Рязанской области.
Лихорадка Западного Нила вызывается вирусом, относящимся к семейству флавивирусов. К нему относятся возбудители клещевого энцефалита и иных болезней, которые переносятся кровососущими насекомыми (комары, клещи, москиты), рассказал в беседе с «Радио 1» профессор вирусологии Анатолий Альтштейн.

Лихорадка Западного Нила получила название по месту первого обнаружения. Преимущественно она встречается в Африке, Южной и Северной Америке. В России этот вирус был впервые выявлен в 1999 году в южных регионах. Однако это не означает, что раньше этой лихорадки не было в нашей стране, просто за последние годы появились методы её выявления. Ежегодно выявляют десятки и даже сотни случаев заболевания лихорадкой, поэтому вспышки этого года не являются чем-то особенным, подчеркнул Альтштейн.

Летальность при этом заболевании в среднем составляет 4%, что сравнимо с летальностью от Коронавируса в первый год пандемии.

«Пандемий возбудитель лихорадки Западного Нила не вызывает и вызывать не может, фиксируются только вспышки. Он передаётся комарами, которые есть не везде, поэтому распространяться по миру такие инфекции не могут. Поэтому боятся новой пандемии не следует», – подчеркнул вирусолог.

Вакцин против лихорадки Западного Нила нет, однако есть методы диагностики, позволяющие идентифицировать вирус. Защитой являются только репелленты и закрытая одежда, позволяющие сократить количество укусов кровососущих насекомых.

«Симптомов довольно много, и не у всех больных они одинаковы. Самый выраженный симптом – это температура порядка 39 градусов и выше. Также наблюдается головная боль. Характерно, что болят лоб и глазницы, а при нажатии на глазные яблоки, как правило, чувствуется боль. Дальше симптоматика у человека может быть совершенно разной: могут быть катаральные явления, например, насморк, конъюнктивит, выраженный покраснением глаз, кишечные. Поражение головного мозга довольно редко, но тоже может быть у 5% больных», – рассказал профессор.

При большом подъёме температуры необходимо обращаться к врачу. Однако, если симптомы слабые или вообще отсутствуют, можно ограничиться домашним лечением, заключил специалист.

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#температура
#врач
#комары
#симптомы
#вирусолог
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Операторы колл-центра «Стань мамой в Подмосковье» приняли с начала года 150 тыс. звонков
Операторы колл-центра «Стань мамой в Подмосковье» приняли 150 тыс. звонков
31 июля 2024, 11:43

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Около 150 тыс. звонков поступило с начала года в колл-центр «Стань мамой в Подмосковье», сообщили в пресс-службе Минздрава региона. Будущие мамы могут задать по телефону все волнующие их вопросы.
«С начала года операторы приняли почти 150 тыс. звонков, что на 1,6 тыс. больше, чем за тот же период прошлого года. При этом более 12,5 тыс. звонков поступили из других регионов», – сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Как рассказали в ведомстве, операторы готовы рассказать о системе родовспоможения региона, возможностях медучреждений, необходимых в роддоме документах, центрах грудного вскармливания и многом другом. В министерстве напомнили, что сейчас проходит Неделя популяризации грудного вскармливания.

Звонить можно по номеру телефона 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный. Помимо этого, с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на портале «Стань мамой в Подмосковье».

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#минздрав мо
#здоровье
#здравоохранение
#беременность
#роды
#подмосковье
#московская область
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В медучреждения Подмосковья поступило оборудование для помощи новорождённым
31 июля 2024, 10:46

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Транспортный инкубатор и три инфузионных насоса для новорождённых поступили в медицинское учреждения Московской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
В частности, транспортный инкубатор передали отделению реанимации и интенсивной терапии для новорожденных Люберецкого роддома. Заведующая отделением, анестезиолог-реаниматолог Наталья Геркушенко объяснила, что такой инкубатор позволяет доставлять новорождённых из родового отделения или операционной в реанимацию максимально бережно.
«Инкубатор поддерживает температурный режим, регулирует влажность воздуха и подачу кислорода. Кроме того, эта модель оборудована аппаратом ИВЛ, поэтому во время транспортировки можно проводить дыхательную поддержку новорождённого», — сказала Геркушенко.
Инфузионные наосы поступили в отделение реанимации и интенсивной терапии новорождённых Детской больницы Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД). Такие насосы используют для внутривенного введения медикаментов в точных дозировках.

«Мы применяем инфузионные насосы в тех случаях, когда схема вливания лекарства сложна и продолжительна, требует строгого соблюдения периодичности поступления в организм. Такие насосы насосы позволяют подавать лекарства в минимальных дозировках, чтобы не вызвать побочных реакций», — рассказала завотделением, анестезиолог-реаниматолог Мария Попова.
В министерстве отметили, что новое медицинское оборудование закупается в рамках реализации программы «Здравоохранение Подмосковье на 2024-25 годы».

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#медицинское оборудование
#новорождённые
#медицина
#здравоохранение
#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
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Подмосковный эндокринолог рассказала, как мороженое замедляет старение кожи
31 июля 2024, 10:30

Фото: iStock / sameer chogale

Употребление мороженого, содержащего молоко и сливки, позволяет замедлить процессы старения кожи, защитить организм от воздействия солнечных лучей и поддержать иммунитет. Об этом сообщила врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина.
«Этот продукт содержит белок, кальций, витамины А, Е, Д и жирные кислоты. Если брать классический рецепт, в состав войдёт молоко, а это прекрасный источник белка, кальция и витамина В12 для организма. Белок идет на синтез иммунных клеток, гормонов, ферментов и других веществ. Сливки или сливочное масло содержат большое количество жирорастворимых витаминов, таких как А и Е. Также это источник жирных кислот и витамина Д», – пояснила Калошина РИА Новости.
Она добавила, что низкая температура мороженого приглянулась детским врачам. Мороженое часто предлагают маленьким пациентам после операции по удалению разросшихся миндалин. Холод снимает отёк, боль и может предотвратить послеоперационные кровотечения.

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#здоровье
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#подмосковье
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Врачи МОНИКИ вылечили пациента от редкой формы крапивницы
30 июля 2024, 22:57

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Дерматовенерологи МОНИКИ им. Владимирского помогли пациенту с редким хроническим заболеванием. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В отделение дерматовенерологии поступил 38-летний мужчина с жалобами на высыпания по всему телу и зуд. Врачи заподозрили у него мастоцитоз – пигментную крапивницу. Биопсия кожи подтвердила предварительный диагноз.

Мастоцитоз – редкое опухолевое заболевание тучных клеток мастоцитов, которое сопровождается пигментной сыпью. Заболевание отличается от обычной аллергии тем, что является хроническим, а не эпизодическим расстройством.
«При пигментной крапивнице в отсутствии своевременного лечения у пациента может развиться системного процесса с поражением внутренних органов. В дальнейшем может привести к онкологии и летальному исходу. Поэтому было важно исключить системность патологического процесса. Для этого мы взяли общий анализ крови, провели гастроскопию, исключив поражение желудочно-кишечного тракта, и сделали УЗИ брюшной полости. Здоровое состояние внутренних органов пациента означало, что это кожная форма мастоцитоза», – рассказала завотделением дерматовенерологи МОНИКИ Елена Зенкевич.
Пациенту назначили лечение антигистаминами, кортикостероидными мазями и физиотерапию. Через 10 дней высыпания побледнели. Как отметили в министерстве, полное восстановления от этого заболевания длительное. Сегодня у пациента свободны от высыпаний руки и ноги, но на теле они ещё сохраняются. Мужчину по месту жительства наблюдает дерматовенеролог.

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#минздрав мо
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#здравоохранение
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#моники
#врачи
#пациент
#подмосковье
#московская область
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Нутрициолог Барзаева назвала безопасное для здоровье количество чипсов и сухариков
Нутрициолог Барзаева: Можно употреблять 50 г чипсов или сухариков в день
30 июля 2024, 19:06

Фото: iStock/Pawel Kacperek

Нутрициолог Олеся Барзаева заявила, что употребление даже таких ультрапереработанных продуктов, как чипсы и сухарики, совместимы со здоровым питанием.
По её словам, безопасная для здоровья доза таких продуктов составляет примерно 50 г в день.

«Дополнительная еда, которая включает продукты с добавленным сахаром, ультрапереработанную пищу, продукты с высоким содержанием соли и насыщенных жиров, должна составлять не более 15% рациона или 250-350 ккал в зависимости от веса, возраста и пола человека. Это примерно 50-60 г чипсов», – пояснила в беседе с Газета.ру специалист.

Ранее диетолог Полина Журавлева заявляла, что среди продуктов своеобразным «наркотиком» является сахар.

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#продукты
#еда
#питание
#здоровье
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Врач Зубова заявила об опасности «чисток кишечника»
30 июля 2024, 18:29

Фото: iStock/mi-viri

Врач-хирург, колопроктолог Нина Зубова заявила, что здоровому человеку не нужны «чистки кишечника», поскольку здоровому организму такие процедуры могут нанести вред.
Так, клизмы и гидроколонотерапия без медицинских показаний могут уничтожить всю полезную микрофлору кишечника, а детокс-диеты, БАДы, соки и коктейли могут сильно обезвожить организм и даже привести к проблемам с печенью.

«Даже препараты, у которых в составе «только натуральные растительные компоненты», могут быть опасны. Злоупотребляя ими, человек может нанести серьёзный вред печени. В большинстве случаев «детокс-составы» просто не дают никакого эффекта или приводят к расстройству, но бывает, что любители таких средств попадают в больницу с печеночной недостаточностью, отравлением, обезвоживанием и другими серьезными проблемами», — добавила в беседе с Газета.ру Зубова.

Ранее заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов заявлял, что содержащиеся в сметане элементы способствуют улучшению памяти, аппетита, а также усвоению пищи.

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#вред
#врач
#человек
#препараты
#здоровье
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Врач Чернышова назвала опасные последствия магнитных бурь для здоровья
Врач Чернышова: Во время магнитных бурь могут образовываться тромбы
30 июля 2024, 17:06

Фото: iStock/murat4art

Врач-терапевт Надежда Чернышова заявила, что у некоторых людей, в частности, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и имеющими проблемы со здоровьем, во время магнитных бурь может ухудшаться самочувствие.
Она отметила, что это может выражаться в скачках давления, а также образовании тромбов и холестериновых бляшек.

«В организме в период магнитных бурь могут образовываться тромбы, холестериновые бляшки. А в мягких тканях могут откладываться соли кальция», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Чернышова.

А руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артём Абунин объяснил причины нынешней магнитной бури.

«Причина этому — серия выбросов из центральной части Солнца, которые зарегистрированы были 27, 28, 29 и 30 июля. И мелкие, и крупные выбросы вылетали в сторону Земли. Уже шесть часов назад мы увидели, что к нам пришло магнитное облако и вообще плазма от Солнца, и сейчас у нас начинает раскачиваться магнитосфера Земли», — рассказал в беседе с RT специалист.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что магнитные бури ожидаются на Земле со вторника по четверг.

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#солнце
#магнитные бури
#здоровье
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