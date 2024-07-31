Врачи вытащили из носа жителя Подмосковья живую муху

Фото: пресс-служба Минздрава МО
51-летний мужчина обратился в Видновскую больницу с жалобами на заложенность носа и отёк левой ноздри после прогулки по лесу, причиной недомогания стала залетевшая в ноздрю живая муха, сморкание не помогло решить эту проблему, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Диагностика подтвердила, что в полости носа пациента находится инородный объект. Оказалось, что это обычная комнатная муха. Она была живой и пыталась выбраться, но прилипла к слизистой. С помощью специального инструмента мы оперативно извлекли насекомое», — рассказал оториноларинголог Рауль Тен.Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже выписан домой. Врачи отмечают, что инцидент обошёлся без осложнений, потому что мужчина сразу обратился за профессиональной помощью. В противном случае ему грозили воспаление и опускание попавшего в нос инородного предмета в нижние дыхательные пути.
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Лев Каштанов