Плюс фобия: Врач объяснил, что делать, если в ухо или в нос забралось насекомое

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Летом многие люди проводят время на природе, что привлекает множество насекомых. Они могут попасть в нос или уши, вызывая дискомфорт и проблемы со здоровьем.
Для мужчины из Подмосковья прогулка по лесу обернулась неприятностью: у него возникли проблемы с носом, а именно заложенность и отёк левой ноздри. Всё из-за того, что в неё попала живая муха. Попытки высморкаться не помогли, и он обратился за помощью в больницу.
Заведующий ЛОР-отделением Люберецкой областной больницы, врач-отоларинголог Виталий Алексеевич Исаев в беседе с «Радио 1» рассказал, что делать, если с вами произошла такая ситуация.
По словам специалиста, если насекомое только попало в нос, можно попытаться вычихнуть его. Однако лучше всего обратиться к врачу, чтобы избежать возможных осложнений.
Ранее врач-оториноларинголог Владимир Зайцев рассказал, что хронический насморк может быть крайне опасен, если его не лечить. По его словам, человек привыкает дышать ртом, не догадываясь, что это чревато смертельными осложнениями. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Врачи вытащили из носа жителя Подмосковья живую муху
Заведующий ЛОР-отделением Люберецкой областной больницы, врач-отоларинголог Виталий Алексеевич Исаев в беседе с «Радио 1» рассказал, что делать, если с вами произошла такая ситуация.
«Если в нос или ухо заползло насекомое, необходимо обратиться в больницу. Ни в коем случае не пытайтесь достать его самостоятельно. Если насекомое заползло в ухо, есть вероятность травмировать барабанную перепонку, пытаясь его извлечь. Если оно заползло в нос, то может попасть в дыхательные пути», — рассказал врач.
По словам специалиста, если насекомое только попало в нос, можно попытаться вычихнуть его. Однако лучше всего обратиться к врачу, чтобы избежать возможных осложнений.
«Чаще всего насекомые попадают в уши. Необходимо взять масло и капнуть в ухо, чтобы умертвить его, а потом обратиться в специализированное лечебное учреждение», — заключил он.
Ранее врач-оториноларинголог Владимир Зайцев рассказал, что хронический насморк может быть крайне опасен, если его не лечить. По его словам, человек привыкает дышать ртом, не догадываясь, что это чревато смертельными осложнениями. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова