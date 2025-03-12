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У звезды «Иронии судьбы» диагностирован рак поджелудочной железы

Shot: У Валентины Талызиной диагностирован рак поджелудочной железы
Фото: iStock/Irina Tiumentseva

Фото: iStock/Irina Tiumentseva

Заслуженная артистка РСФСР Валентина Талызина, известная по ролям в культовых советских фильмах, таких как «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Зигзаг удачи» и «Афоня», столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По данным канала, актрисе понадобилась экстренная медицинская помощь из-за резкого ухудшения самочувствия.

Сообщается, что Валентина Илларионовна вызвала врачей на дом после нескольких дней мучительных симптомов, включая сильную тошноту и боли в теле. В ходе осмотра медики установили, что ухудшение состояния связано с онкологическим заболеванием. Актрисе был поставлен диагноз — рак поджелудочной железы.

В настоящее время Валентина Талызина проходит амбулаторное лечение и находится под наблюдением врачей.

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