У звезды «Иронии судьбы» диагностирован рак поджелудочной железы

Заслуженная артистка РСФСР Валентина Талызина, известная по ролям в культовых советских фильмах, таких как «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Зигзаг удачи» и «Афоня», столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. Об этом пишет Telegram-канал Shot.