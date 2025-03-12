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В Сахалинской области двое ​людей погибли в лобовом столкновении легковушек

Видео: telegram-канал «Госавтоинспекция Сахалинской области»

В Сахалинской области произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Авария привела к двум жертвам, сообщает Telegram-канал «Госавтоинспекция Сахалинской области».
По предварительным данным, 27-летний водитель, управлявший машиной Honda Fit без прав, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Subaru Legacy.

В результате лобового столкновения два пассажира Honda Fit погибли на месте до прибытия медиков. Ещё два пассажира этой же машины и водитель Subaru с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Водитель Honda Fit, как выяснилось позднее, также получил телесные повреждения.

Обстоятельства аварии, включая возможные нарушения ПДД со стороны Subaru Legacy и состояние участников, расследуются.

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