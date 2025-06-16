У звезды сериала «Полицейский с Рублёвки» случился судорожный приступ

16 июня 2025, 10:52

Роман Попов попал в больницу с судорожным приступом

Роман Попов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Известный актёр театра и кино, звезда популярного российского сериала «Полицейский с Рублёвки», Роман Попов оказался в центре внимания общественности после инцидента, произошедшего недавно. Он столкнулся с серьёзным судорожным приступом, вызванным обострением ранее диагностированного заболевания. Об этом информирует Telegram-канал «‎Mash».