У звезды сериала «Полицейский с Рублёвки» случился судорожный приступ

Роман Попов попал в больницу с судорожным приступом
Роман Попов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Известный актёр театра и кино, звезда популярного российского сериала «Полицейский с Рублёвки», Роман Попов оказался в центре внимания общественности после инцидента, произошедшего недавно. Он столкнулся с серьёзным судорожным приступом, вызванным обострением ранее диагностированного заболевания. Об этом информирует Telegram-канал «‎Mash».



Судороги начались внезапно, однако прибывшие врачи скорой помощи оперативно оказали необходимую помощь и стабилизировали состояние актёра. Несмотря на предложение медиков о немедленной госпитализации, Попов предпочёл отказаться от неё.

По данным медицинской истории, первые проявления судорог были зафиксированы ещё в 2018 году. Тогда обследование выявило наличие астроцитомы — злокачественной опухоли головного мозга. После операции по её удалению пациенту была назначена специальная терапия, направленная на предотвращение повторных приступов. Однако в 2021 году Роман самостоятельно прекратил приём препаратов, рекомендованных врачами.

Роман Попов прославился как актер и шоумен, участник юмористических шоу. У него множество поклонников, которые узнают на улице и с интересом следят за обновлениями фильмографии. Но, несмотря на всеобщую любовь и славу, артист не страдает от звездной болезни, остается открытым и простым в общении. А самое главное в жизни, по его мнению, семья и любовь.

Дарья Осипова

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