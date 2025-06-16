У звезды сериала «Полицейский с Рублёвки» случился судорожный приступ
Известный актёр театра и кино, звезда популярного российского сериала «Полицейский с Рублёвки», Роман Попов оказался в центре внимания общественности после инцидента, произошедшего недавно. Он столкнулся с серьёзным судорожным приступом, вызванным обострением ранее диагностированного заболевания. Об этом информирует Telegram-канал «Mash».
Судороги начались внезапно, однако прибывшие врачи скорой помощи оперативно оказали необходимую помощь и стабилизировали состояние актёра. Несмотря на предложение медиков о немедленной госпитализации, Попов предпочёл отказаться от неё.
По данным медицинской истории, первые проявления судорог были зафиксированы ещё в 2018 году. Тогда обследование выявило наличие астроцитомы — злокачественной опухоли головного мозга. После операции по её удалению пациенту была назначена специальная терапия, направленная на предотвращение повторных приступов. Однако в 2021 году Роман самостоятельно прекратил приём препаратов, рекомендованных врачами.
Роман Попов прославился как актер и шоумен, участник юмористических шоу. У него множество поклонников, которые узнают на улице и с интересом следят за обновлениями фильмографии. Но, несмотря на всеобщую любовь и славу, артист не страдает от звездной болезни, остается открытым и простым в общении. А самое главное в жизни, по его мнению, семья и любовь.
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