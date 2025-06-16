«Мне больно его оставлять»: Актриса Маруся Климова вернулась к работе спустя месяц после родов

16 июня 2025, 06:54

Актриса Маруся Климова стала совмещать материнство с работой через месяц после родов

Маруся Климова (Фото: Instagram* @maria.klimova_off)

Всего через месяц после появления на свет малыша звезда сериала «Три сестры» Маруся Климова уже вернулась к работе. Актриса столкнулась с непростой задачей совмещения карьеры и заботы о новорожденном. Она призналась в интервью «7Дней.ru», что не всегда справляется и временами даже плачет по утрам.





Климова объяснила, что взять младенца с собой на съемочную площадку было невозможно. Рабочий день длится около 12 часов, а условия в вагончике непригодны для малыша чуть старше месяца.





«Очень не хотелось отдавать кому-то ребенка, но как по-другому? Если бы он был немного постарше, наверное, можно было бы брать его с собой на площадку. (...) А моему было чуть больше месяца — ну куда?», — объяснила она в интервью.

Маруся Климова (Фото: Instagram* @maria.klimova_off)



«Знаете, с одной стороны, мне больно его оставлять, а с другой, теперь я поняла, как ошибалась, когда, работая на двух проектах одновременно, приходила домой со словами: "Боже, как я устала"», — призналась Маруся.

Маруся Климова с малышом (Фото: Instagram* @maria.klimova_off)



«Мне не пришлось, как многим моим знакомым, что-то преодолевать, чтобы забеременеть и родить. (За это) я благодарна Провидению, судьбе, Богу!», — отметила Климова.