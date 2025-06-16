«Мне больно его оставлять»: Актриса Маруся Климова вернулась к работе спустя месяц после родов
Актриса Маруся Климова стала совмещать материнство с работой через месяц после родов
Всего через месяц после появления на свет малыша звезда сериала «Три сестры» Маруся Климова уже вернулась к работе. Актриса столкнулась с непростой задачей совмещения карьеры и заботы о новорожденном. Она призналась в интервью «7Дней.ru», что не всегда справляется и временами даже плачет по утрам.
Климова объяснила, что взять младенца с собой на съемочную площадку было невозможно. Рабочий день длится около 12 часов, а условия в вагончике непригодны для малыша чуть старше месяца.
«Очень не хотелось отдавать кому-то ребенка, но как по-другому? Если бы он был немного постарше, наверное, можно было бы брать его с собой на площадку. (...) А моему было чуть больше месяца — ну куда?», — объяснила она в интервью.Актриса опасалась за его комфорт и призналась, что сама бы постоянно нервничала. Поэтому семья приняла решение нанять няню на время съемок.
Маруся подробно описала свой нынешний график: она дежурит ночью, сцеживает молоко на день, уезжает на съемки, а вечером возвращается к малышу. Пока что она работает без выходных.
Этот ритм дается тяжело. Недосып и усталость особенно ощутимы по утрам, когда эмоции берут верх. Актриса откровенно рассказала, что объем дел после родов порой кажется неподъемным.
«Знаете, с одной стороны, мне больно его оставлять, а с другой, теперь я поняла, как ошибалась, когда, работая на двух проектах одновременно, приходила домой со словами: "Боже, как я устала"», — призналась Маруся.Интересно, что во время беременности Маруся сначала тщательно скрывала свое положение, и после родов ее принцип не афишировать личную жизнь не изменился. Пол и имя ребенка звезда не раскрывает, но упомянула, что выбор имени малыша вызвал споры в семье между ней, мужем и родственниками.
Напомним, в 2024 году Климова обручилась с юристом Виталием, который далек от мира шоу-бизнеса. Она заявила, что рада стать мамой именно в 35 лет. Она добавила, что беременность наступила легко и без медицинских сложностей. За это актриса благодарна судьбе.
«Мне не пришлось, как многим моим знакомым, что-то преодолевать, чтобы забеременеть и родить. (За это) я благодарна Провидению, судьбе, Богу!», — отметила Климова.*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская