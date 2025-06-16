Невеста Лепса сделала неожиданное заявление
Невеста Лепса об отношениях: «Сделала лучшее из того, что удалось получить»
Аврора Киба, молодая невеста известного певца Григория Лепса, вновь привлекла внимание поклонников, опубликовав в запрещённой сети совместное видео с артистом.
На записи видно, как Лепс и Аврора танцуют на сцене во время его выступления. Певец нежно обнимает девушку за плечи, а она, улыбаясь, пританцовывает в такт музыке и подпевает своему возлюбленному.
Однако внимание зрителей привлекло не только их выступление, но и философское высказывание, которым Аврора сопроводила видео.
«Самая счастливая жена не та, которая получила самого лучшего мужа, а та, которая сделала самое лучшее из того, что ей удалось получить», — написала она.
Григорий Лепс и Аврора Киба уже некоторое время обсуждают возможность свадьбы. Однако разница в возрасте в 43 года вызывает недоумение у публики, а недавние новости о постоянном переносе мероприятия лишь подогревают слухи, что пара могла скрыто расстаться или обдумывает разрыв. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».