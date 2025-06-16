Невеста Лепса сделала неожиданное заявление

16 июня 2025, 09:50

Невеста Лепса об отношениях: «Сделала лучшее из того, что удалось получить»

Григорий Лепс и Аврора Киба (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Аврора Киба, молодая невеста известного певца Григория Лепса, вновь привлекла внимание поклонников, опубликовав в запрещённой сети совместное видео с артистом.





На записи видно, как Лепс и Аврора танцуют на сцене во время его выступления. Певец нежно обнимает девушку за плечи, а она, улыбаясь, пританцовывает в такт музыке и подпевает своему возлюбленному.



Однако внимание зрителей привлекло не только их выступление, но и философское высказывание, которым Аврора сопроводила видео.





«Самая счастливая жена не та, которая получила самого лучшего мужа, а та, которая сделала самое лучшее из того, что ей удалось получить», — написала она.