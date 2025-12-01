УАЗик с подростками рухнул с обрыва в дагестанском селе Цолода
В селе Цолода в Дагестане УАЗик с подростками рухнул с обрыва, есть пострадавшие. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
В результате инцидента погиб 16-летний подросток, еще трое детей получили травмы. По предварительной информации, мужчина на автомобиле УАЗ вместе с четырьмя несовершеннолетними (возраст детей от 14 до 16 лет) двигался по дороге. Внезапно у машины спустило колесо, и водитель, поставив транспортное средство на ручной тормоз, вышел из салона.
Дети остались в машине. Пока водитель осматривал поломку, УАЗ самопроизвольно покатился вниз и упал с высоты 10 метров. Пострадавших детей госпитализировали.
