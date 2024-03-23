Убегавшие из «Крокуса» террористы на автомобиле сбили ребёнка

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Террористы, убегавшие с места теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» на белом автомобиле Renault, сбили ребёнка. Об этом РЕН-ТВ сообщила его мать.
По словам женщины, она вместе с сыном успела выбежать из концертного зала, когда там началась стрельба. После этого террористы сели в белый автомобиль Renault Symbol, «специально вырулили» прямо на них и сбили ребёнка.
Уточняется, что мальчика экстренно доставили в больницу. У него диагностировали черепно-мозговую травму, переломы бедра и ключицы.
По последним неофициальным данным, в результате теракта в Красногорске погибло 150 человек. Ещё сотни людей находятся в больницах Москвы и Подмосковья, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
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Уточняется, что мальчика экстренно доставили в больницу. У него диагностировали черепно-мозговую травму, переломы бедра и ключицы.
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Анастасия Чинкова