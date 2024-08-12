Убийства и помощь террористам добавил СК к растрате экс-министру Магомедову из Дагестана

Фото: Фотобанк Московской области
Следственный комитет предъявил обвинение бывшему мэру Кизилюрта и экс-главе Минспорта Дагестана Магомеду Магомедову. Помимо растраты бывшего чиновника обвиняют в содействии терроризму с использованием служебного положения, в групповом убийстве двух и более человек, а также в незаконном обороте огнестрельного оружия.
По делу с Магомедовым проходит еще один бывший начальник управления физкультуры, спорта и подготовки резерва Минспорта Дагестана Халитбег Махачев. Его обвиняют в растрате. Обоим обвиняемым продлили арест 3 октября 2024 года, сообщают Известия.
Теперь уже бывших чиновников задержал спецназ в октябре 2023 года. После обоих доставили вертолетом в Москву. Во время обысков в доме экс-министра нашли оружие, ящики с черной икрой, драгоценности, деньги и паспорта.
Читайте также:
Суд: экс-глава района Дагестана Омаров арестован по мошенничеству до 5 сентября
Троих подозреваемых в терактах задержали в Дагестане
Террористку Трепову* экстренно госпитализировали в тюремную больницу в Мордовии
Лия Мурадьян