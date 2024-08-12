Убийства и помощь террористам добавил СК к растрате экс-министру Магомедову из Дагестана

Генерал-майора Ивана Попова не уведомляли о досрочном увольнении в запас с воинской службы. Об этом сообщил адвокат фигуранта дела о мошенничестве и служебном подлоге. Ранее в сети распространили копию документа якобы с постановлением министра обороны РФ Андрея Белоусова об увольнении Попова в запас.