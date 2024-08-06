Троих подозреваемых в терактах задержали в Дагестане

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В Дагестане поймали троих боевиков, подозреваемых в причастности к июньским терактам в Махачкале и Дербенте. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Gor. Задержанные состояли в запрещенном ИГИЛ* и проповедовали его идеологию, говорится в сообщении.
По данным издания, фигурантам от 16 до 18 лет, они участвовали в разработке плана атаки на Свято-Успенский Кафедральный собор Махачкалы.
Отмечается, что все трое задержаны, правоохранители возбудили уголовные дела о теракте и незаконном обороте оружия.
Террористические акты в Дербенте и Махачкале случились 23 июня. Тогда террористы ворвались в синагогу и храм. Одновременно с этим произошло нападение на полицейских в Махачкале.
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*запрещенная в Российской Федерации террористическая организация
Отмечается, что все трое задержаны, правоохранители возбудили уголовные дела о теракте и незаконном обороте оружия.
Террористические акты в Дербенте и Махачкале случились 23 июня. Тогда террористы ворвались в синагогу и храм. Одновременно с этим произошло нападение на полицейских в Махачкале.
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*запрещенная в Российской Федерации террористическая организация
Данил Пономарев