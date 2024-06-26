Не дожил до суда: как лидер Таганской ОПГ умирал в СИЗО и могли ли ему отомстить за Деда Хасана

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В российской колонии скончался лидер Таганской ОПГ Григорий Рабинович, известный в криминальных кругах как Гриша Таганский. О том, что случилось с криминальным авторитетом и за что его могли убить расскажет редакция «Радио 1».
Гриша Таганский умер в СИЗО: причины
Лидер ОПГ скончался на 68-м году жизни в СИЗО «Матросская Тишина». Ему стало плохо поздно вечером и уже около двух часов ночи дежурный сообщил, что заключенный не подает признаков жизни. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи констатировали смерть.
По предварительным данным, причиной кончины криминального авторитета стала сердечная недостаточность. Следов насилия на теле Рабиновича обнаружено не было.
Тело Таганского отправили в первый судебный морг.
Проблемы со здоровьем у Рабиновича
Сообщается, что лидер ОПГ и ранее страдал заболеванием сердца, у него также был ряд других хронических недугов. Адвокат подзащитного рассказала журналистам, что до настоящего времени не получила справку о смерти Рабиновича и о причинах смерти ей известно со слов.
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Гриша Таганский находился в СИЗО с 2019-го
Рабинович находился в СИЗО с 2019 года. Он проходил главным подозреваемым по делу об убийстве гендиректора ОАО «Роспищепром» Валерия Журавлева, а также по делу о пособничестве убийству известного авторитета Аслана Усояна (Дед Хасан).
Кроме того, Гриша Таганский обвиняется в создании ОПГ, серии убийств, покушений, незаконном обороте оружия и мошенничестве. Также подсудимому вменяется убийство юриста универмага «Москва» Андрея Бралюка и адвоката Натальи Вавилиной. Уголовное дело в отношении Рубиновича поступило в суд в июне 2021 года, но слушания начались только в мае 2022-го.
Лидер Таганской ОПГ Рабинович умер в СИЗО «Матросская тишина», не дожив до суда.
Таганская ОПГ: громкие дела
В начале 90-х группировка, возглавляемая Рубиновичем, была известна в сфере рэкета и грабежей. Преступный контингент часто собирался в ресторане «Закарпатские узоры» на Таганке, что и послужило названию группировки. Таганская ОПГ причастна к убийству адвокату Натальи Вавилиной, которая была застрелена в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе.
Также члены группировки в 2013 в центре Москвы совершили покушение на известного криминального авторитета Аслана Усояна, более известного как Дед Хасан. Именно этот факт навел некоторых экспертов на мысль о том, что смерть Рабиновича в СИЗО могла быть не случайна.
По тюремным законам, Усоян (Дед Хасан) был вором, а поднимать руку на вора нельзя.
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