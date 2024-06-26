Не дожил до суда: как лидер Таганской ОПГ умирал в СИЗО и могли ли ему отомстить за Деда Хасана

В российской колонии скончался лидер Таганской ОПГ Григорий Рабинович, известный в криминальных кругах как Гриша Таганский. О том, что случилось с криминальным авторитетом и за что его могли убить расскажет редакция «Радио 1».

Гриша Таганский умер в СИЗО: причины









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Гриша Таганский находился в СИЗО с 2019-го

Лидер ОПГ скончался на 68-м году жизни в СИЗО «Матросская Тишина». Ему стало плохо поздно вечером и уже около двух часов ночи дежурный сообщил, что заключенный не подает признаков жизни. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи констатировали смерть.По предварительным данным, причиной кончины криминального авторитета стала сердечная недостаточность. Следов насилия на теле Рабиновича обнаружено не было.Тело Таганского отправили в первый судебный морг.Сообщается, что лидер ОПГ и ранее страдал заболеванием сердца, у него также был ряд других хронических недугов. Адвокат подзащитного рассказала журналистам, что до настоящего времени не получила справку о смерти Рабиновича и о причинах смерти ей известно со слов.Рабинович находился в СИЗО с 2019 года. Он проходил главным подозреваемым по делу об убийстве гендиректора ОАО «Роспищепром» Валерия Журавлева, а также по делу о пособничестве убийству известного авторитета Аслана Усояна (Дед Хасан).Кроме того, Гриша Таганский обвиняется в создании ОПГ, серии убийств, покушений, незаконном обороте оружия и мошенничестве. Также подсудимому вменяется убийство юриста универмага «Москва» Андрея Бралюка и адвоката Натальи Вавилиной. Уголовное дело в отношении Рубиновича поступило в суд в июне 2021 года, но слушания начались только в мае 2022-го.









Таганская ОПГ: громкие дела

Лидер Таганской ОПГ Рабинович умер в СИЗО «Матросская тишина», не дожив до суда.



