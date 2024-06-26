Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Не дожил до суда: как лидер Таганской ОПГ умирал в СИЗО и могли ли ему отомстить за Деда Хасана

Не дожил до суда: как лидер Таганской ОПГ умирал в СИЗО и могли ли ему отомстить за Деда Хасана

Главарь Таганской ОПГ Рабинович умер в СИЗО: чем он известен, в чем обвинялся
26 июня 2024, 17:06
Фото: iStock/Michael Burrell

Фото: iStock/Michael Burrell

В российской колонии скончался лидер Таганской ОПГ Григорий Рабинович, известный в криминальных кругах как Гриша Таганский. О том, что случилось с криминальным авторитетом и за что его могли убить расскажет редакция «Радио 1».

Гриша Таганский умер в СИЗО: причины


Лидер ОПГ скончался на 68-м году жизни в СИЗО «Матросская Тишина». Ему стало плохо поздно вечером и уже около двух часов ночи дежурный сообщил, что заключенный не подает признаков жизни. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи констатировали смерть.



По предварительным данным, причиной кончины криминального авторитета стала сердечная недостаточность. Следов насилия на теле Рабиновича обнаружено не было.

Тело Таганского отправили в первый судебный морг.


Проблемы со здоровьем у Рабиновича


Сообщается, что лидер ОПГ и ранее страдал заболеванием сердца, у него также был ряд других хронических недугов. Адвокат подзащитного рассказала журналистам, что до настоящего времени не получила справку о смерти Рабиновича и о причинах смерти ей известно со слов.

Взятки генералам и поддержка СВО: почему вору в законе Шакро разрешили выйти по УДО
Взятки генералам и поддержка СВО: почему вору в законе Шакро разрешили выйти по УДО


Гриша Таганский находился в СИЗО с 2019-го


Рабинович находился в СИЗО с 2019 года. Он проходил главным подозреваемым по делу об убийстве гендиректора ОАО «Роспищепром» Валерия Журавлева, а также по делу о пособничестве убийству известного авторитета Аслана Усояна (Дед Хасан).

Кроме того, Гриша Таганский обвиняется в создании ОПГ, серии убийств, покушений, незаконном обороте оружия и мошенничестве. Также подсудимому вменяется убийство юриста универмага «Москва» Андрея Бралюка и адвоката Натальи Вавилиной. Уголовное дело в отношении Рубиновича поступило в суд в июне 2021 года, но слушания начались только в мае 2022-го.


Лидер Таганской ОПГ Рабинович умер в СИЗО «Матросская тишина», не дожив до суда.


Таганская ОПГ: громкие дела


В начале 90-х группировка, возглавляемая Рубиновичем, была известна в сфере рэкета и грабежей. Преступный контингент часто собирался в ресторане «Закарпатские узоры» на Таганке, что и послужило названию группировки. Таганская ОПГ причастна к убийству адвокату Натальи Вавилиной, которая была застрелена в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе.

Также члены группировки в 2013 в центре Москвы совершили покушение на известного криминального авторитета Аслана Усояна, более известного как Дед Хасан. Именно этот факт навел некоторых экспертов на мысль о том, что смерть Рабиновича в СИЗО могла быть не случайна.
По тюремным законам, Усоян (Дед Хасан) был вором, а поднимать руку на вора нельзя.

Читайте также:

Сотрудников МВД заподозрили в краже 200 тонн нефтепродуктов в составе ОПГ

Присяжные признали Шишкана виновным в организации ОПГ

Признан виновным ещё один участник действовавшей в 90-х коптевской ОПГ
#суд
#москва
#убийство
#дело
#мвд
#смерть
#уголовное дело
#адвокат
#сотрудники
#сизо
#дома
#лидер
#покушение
Автоэксперт рассказал, кому будет выгодно освобождение от ОСАГО
26 июня 2024, 18:12

Фото: Istockphoto / Jacek Szczutowski

Разрешение не иметь полиса ОСАГО при регистрации автомобиля будет выгодно владельцам ретромобилей и коллекционных машин. Об этом заявил автоэксперт Владимир Сажин.
Ранее Госдума приняла законопроект, исключающий договор ОСАГО из списка обязательных документов для регистрации автомобиля. Если документ будет подписан, он вступит в силу 1 марта будущего года.
«Эта радостная новость для тех, кто не использует автомобиль по назначению, а выезжает на нём только на ретро-парады раз в год. При постановке на учёт для такого автомобиля полис не нужен. Это навязанная услуга», – пояснил специалист в беседе с Общественной Службой Новостей,
Однако, по мнению Сажина, в новом законе есть и минусы.
«Управлять транспортным средством без полиса нельзя, а соблазн поехать на своей машине после постановки на учёт велик. И тут мы получаем водителей, которые будут управлять автомобилем без полиса ОСАГО», – сказал эксперт.
Как отметил собеседник издания, вся радость может быстро закончиться, если в свою первую же поездку водитель, особенно начинающий, попадёт в аварию.

Читайте также:

Автоюрист Славнов раскритиковал разрешение водителям покидать место ДТП

Автоэксперт Сажин предложил не пускать дурно пахнущих пассажиров в любой транспорт

Автомобиль вылетел с многоуровневой парковки в Краснодаре, есть погибшие
#автомобили
#водители
#машины
#осаго
#полис
#госдума
#законопроект
#депутаты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Белокурое чудо»: в Севастополе похоронили погибшую при атаке ВСУ Лизу Кривонос
Развожаев: убитую при ударе по Севастополю девочку похоронили на «Аллее славы»
26 июня 2024, 18:01

Фото: istockphoto/DedMityay

Двухлетняя Лиза Кривонос, которую убили боевики ВСУ американской ракетой ATACMS на пляже, похоронена на «Аллее Славы» в Севастополе, где покоятся герои спецоперации. Об этом сообщил глава региона Михаил Развозжаев в Telegram-канале.
«Это белокурое чудо не пойдет в школу, не приготовит свой первый пирог, никогда не примерит свадебное платье и не воспитает своих детей и внуков... Лизу лишили жизни, которая только началась», — говорится в публикации.

По словам губернатора, Лиза была третьим ребенком в семье. Ее братья не верят, что их сестра погибла. Чиновник добавил, что вместе с родителями Лизы скорбит весь город.

В минувшее воскресенье, 23 июня, украинские неонацисты ударили по Севастополю, унеся жизни четырех человек, включая двух детей, и ранив еще более 150 граждан.

Читайте также:

В Ростове участнику СВО сломали ногу и избили его детей

«Больные сосуды и сердце»: стало известно о домашней изоляции Пугачевой на Кипре

Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера группы ГАЗ Эберхардсона
#россия
#севастополь
#война
#спецоперация
#новости
#дети
#смерть
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Автоюрист Славнов раскритиковал разрешение водителям покидать место ДТП
26 июня 2024, 18:01

Фото: Istockphoto / Galina Vetertsovskaya

Пояснение от Верховного суда может привести к попыткам недобросовестных водителей скрыться с места ДТП под предлогом помощи пострадавшему. Такое мнение высказал автоюрист Дмитрий Славнов.
Ранее Верховный суд разъяснил, что водитель, который после аварии отвёз пострадавшего в больницу, не имея другой возможности отправить его к врачам, а потом вернулся на место аварии, не считается виновным в нарушении статьи об оставлении места ДТП.

Однако реальная ситуация, когда участнику аварии придётся самому везти травмированного в больницу, возможна лишь в местности с ограниченными возможностями скорой помощи, считает эксперт.
«Если произошло серьёзное ДТП, то мы вызываем сотрудников дорожно-патрульной службы и скорую помощь. Причём скорая у нас в приоритете, поскольку только медики обладают знаниями о том, как перевозить тяжёлого пострадавшего человека. У них для этого есть носилки, искусственная вентиляция лёгких, жгуты, шины и так далее. Опять же, скорая с маяками доедет до больницы куда быстрее, чем автовладелец», – сказал Славнов Общественной Службе Новостей.
По его мнению, нечестные автовладельцы попытаются воспользоваться послаблением. К тому же, отметил Славнов, что неквалифицированный водитель, пытаясь отвезти пострадавшего в больницу, может причинить ему ещё больший вред. Поэтому в большинстве случаев лучше дожидаться скорой.

Читайте также:

Подмосковные врачи спасли ногу пострадавшей в ДТП велосипедистки

На переездах МЖД с начала года произошло 11 ДТП с автотранспортом

В Подмосковье прошли учения по отработке действий при ликвидации последствий ДТП
#автомобили
#водители
#дтп
#аварии
#суд
#пострадавший
#скорая помощь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Шатуре прошла массовая утренняя зарядка для участников «Активное долголетие»
26 июня 2024, 17:59

Фото: пресс-служба администрации городского округа Шатура

Активные долголеты из Шатуры приняли участие в массовой утренней зарядке. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Шатура.
Зарядку провели в парке культуры и отдыха имени Гагарина. Участие в мероприятии приняли свыше 70 долголетов округа.

«Люди старшего поколения приняли участие в шахматном и шашечном турнирах, занятиях по гимнастике и скандинавской ходьбе. Для участников был проведён комплекс спортивных упражнений, который подготовил мастер спорта СССР по самбо и дзюдо, победитель и призёр международных и всероссийских соревнований Сергей Жуков.Также желающие могли поиграть в настольный теннис, петанк и дартс», — рассказали в пресс-службе.

Депутат Совета депутатов Александр Гуреев торжественно вручил дипломы и подарки победителям шахматно-шашечного турнира. После этого состоялся праздничный концерт, который исполнили творческие коллективы округа. Этот концерт стал ярким завершением спортивного дня.

Читайте также:

Студентка университета МВД из Шатуры встретилась с президентом

Для воспитанников дневного лагеря в Шатуре организовали спортивные эстафеты

Врач из Шатуры получил сертификат на земельный участок
#теннис
#концерт
#дзюдо
#подарки
#приз
#люди
#шатура
#активное долголетие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера группы ГАЗ Эберхардсона
26 июня 2024, 17:52

Фото: istockphoto/Zolnierek

Таганский районный суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера группы ГАЗ шведского бизнесмена Ларса Эрика Эберхардсона. Ранее он был объявлен в международный розыск.
Как сообщили в пресс-службе суда, таким образом инстанция удовлетворила ходатайство органов предварительного следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу уроженца и гражданина Королевства Швеции Ларса Эрика Эберхардсона сроком на два месяца.

Он обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Швед возглавлял правление российского автопроизводителя с 2006 по 2007 год. После ГАЗа Эберхардсон работал управляющим директором по автомобилестроительному бизнесу в компании «Русские машины».

Читайте также:

Суд продлил арест замминистра обороны Иванову

Полгектара земли и 12 лет бегства: имущество и арест чиновника Минсельхоза Донских

Суд продлил арест блогеру Аязу Шабутдинову
#ук
#мошенничество
#компании
#меры
#машины
#рф
#суд
#арест
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Автоэксперт Сажин предложил не пускать дурно пахнущих пассажиров в любой транспорт
26 июня 2024, 17:47

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Инициативу депутата Госдумы Виталия Милонова приравнять несоблюдение личной гигиены в автобусах к хулиганству стоило бы распространить на все виды транспорта. Такое мнение высказал автоэксперт Владимир Сажин.
«Виталий Валентинович обратил внимание только на общественный транспорт, но у нас ещё существуют пригородные электрички, поезда дальнего следования. Эту инициативу нужно распространить на весь транспорт, включая самолёты», – сказал эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
Помимо запаха пота, по мнению Сажина, нужно также запретить употреблять чеснок, лук и другие продукты, которые источают зловоние при выдохе.

Ранее Милонов выдвинул свою идею в эфире радио КП, отметив, что подобные правила уже действуют в Московском метро, где контролёры могут отказать пассажиру в проезде, если тот не следит за внешним видом.

Читайте также:

Милонов предложил контролировать здоровье сотрудников в офисе в жару

Депутат Милонов: Арест «ведьмы» Алёны Полынь — спасение для людей

Милонов призвал приравнять многодетных матерей к госслужащим
#автобусы
#транспорт
#общественный транспорт
#хулиганство
#экспертное мнение
#депутат
#госдума
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Капремонт школы №4 в Сергиевом Посаде закончат до начала учебного года
26 июня 2024, 17:27

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу №4 в Сергиевом Посаде капитально ремонтируют, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 65%, завершить все работы должны до 1 сентября текущего года, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Сейчас в здании проводят фасадные работы, монтируют трубы отопления и слаботочные кабельные трассы, устраивают инженерные сети, перегородки, укладывают настенную и напольную плитку», — говорится в сообщении.
Согласно программе капремонта, в здании общей площадью свыше 4 тысяч квадратных метров должны обновить систему отопления, водоснабжения и электропроводку, отремонтировать фасад и крышу, провести отделку помещений и установить там новую мебель и всё необходимое оборудование.

Читайте также:

В Одинцовском округе завершается капитальный ремонт школы №2

Капитальный ремонт школы в селе Братовщина готов на 65%

Капитальный ремонт поликлиники №1 в Пушкине закончат в 2026 году
#капремонт
#сергиев посад
#капитальный ремонт
#школа
#министерство строительного комплекса мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Роспотребнадзор: В Петербурге уничтожено шесть тонн продукции компании «Савон-К»
26 июня 2024, 17:24

Фото: istockphoto/Jacob Wackerhausen

В Санкт-Петербурге специалистами Роспотребнадзора изъято и уничтожено около шести тонн продукции компании «Савон-К». Готовая еда из продукции именно этой фирмы стала причиной массовых случаев ботулизма в России.
Об этом рассказал заместитель начальника отдела надзора за продукцией в обороте Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Игорь Ивулёнок. По его словам, когда выяснилось, что в Петербурге также реализуется продукция ООО «Савон-К», базирующейся на территории Московской области, были оперативно проинформированы торговые сети. Продавцы активно пошли на встречу и быстро отреагировали. По словам чиновника, на сегодняшний день из торгового оборота на территории региона изъято и уничтожено около шести тонн продукции этого производителя.

По данным министерства здравоохранения РФ, на сегодняшний день в больницах России с диагнозом ботулизм остаются 148 взрослых пациентов. Из них 44 человека получают искусственную вентиляцию лёгких. 232 человека, в том числе трое детей, выписаны после улучшения состояния.

Читайте также:

В Подмосковье с подозрением на ботулизм госпитализированы 20 человек

В географию распространения ботулизма в России добавились три региона

«112»: В России зафиксирован первый случай смерти от ботулизма
#продукция
#рф
#роспотребнадзор
#санкт-петербург
#компании
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Химок Волошин проверил работы по подготовке к отопительному сезону
26 июня 2024, 17:01

Фото: пресс-служба городского округа Химки

Глава Химок Дмитрий Волошин проверил работы по подготовке к отопительному сезону в Левобережном. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.
В ходе инспекции глава округа вместе с председателями советов домов на улице Совхозной и представителями управляющей компании проверил готовность коммуникаций к предстоящему осенне-зимнему периоду.

«Обход и проверку жилого фонда проводим вместе с химчанами. Они озвучивают просьбы, пожелания, предложения, задают вопросы. Для нас важно, чтобы все заявленные работы были выполнены в срок и без нареканий со стороны жителей», – поделился Дмитрий Волошин.

В доме №15 промыли теплообменник и фильтры, установили новые манометры. В других домах ждут аналогичную работу. Активное участие в проверке работ принимают и сами жители. Все замечания фиксируются для устранения.

К началу осенне-зимнего периода в Химках подготовят более 1440 МКД. Специалисты проведут опрессовку сетей, замену насосного оборудования, запорной арматуры, теплообменного и ремонт котлов.

Читайте также:

Учительница физики из Химок стала призёром Всероссийской олимпиады педагогов

Школьники из Подмосковья завоевали медали на соревнованиях по волейболу

Квартиры получат более 860 дольщиков долгостроя ЖК «Митино Дальнее» в Химках
#ремонт
#дмитрий волошин
#жители
#компании
#специалисты
#жк
#мкд
#химки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф