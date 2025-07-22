В Курской области тракторист пострадал во время полевых работ, наехав на боеприпас

22 июля 2025, 21:00

В Курской области трактор наехал на взрывное устройство

Фото: Istock/Dmytro Falkovskyi

Чрезвычайное происшествие случилось в Льговском районе Курской области. Тракторист во время полевых работ наехал на взрывное устройство и серьёзно пострадал. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.