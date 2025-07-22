В Курской области тракторист пострадал во время полевых работ, наехав на боеприпас
Чрезвычайное происшествие случилось в Льговском районе Курской области. Тракторист во время полевых работ наехал на взрывное устройство и серьёзно пострадал. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.
В посёлке Викторовка 22-летний мужчина, выполнявший распашку поля, наехал на боеприпас, который мгновенно сдетонировал. В результате произошедшего взрыва, водитель трактора получил акустическую травму, осколочное ранение ноги и ссадину живота. Потерпевшего оперативно доставили в медицинское учреждение для оказания всей необходимой помощи.
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн напомнил жителям о необходимости соблюдать осторожность при работе на полях, отметив, что в приграничных районах региона ситуация остаётся небезопасной из-за наличия неразорвавшихся снарядов.
Ранее сообщалось о ранении двух человек при атаке БПЛА ВСУ на автомобиль в Курской области.
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