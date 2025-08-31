Убийство пяти членов дворянского рода де Лигоннес не могут раскрыть уже 14 лет
Представитель знатной династии де Лигоннес жестоко убил пятерых членов своей семьи и скрылся. Его местоположение не удается раскрыть уже 14 лет. Об этом информирует Lenta.Ru.
В апреле 2011 года внимание журналистов было приковано к крупному французскому городу Нанту. В одном из особняков произошла страшная трагедия.
Под садовой террасой обнаружили тела матери и ее детей. Глава семьи исчез при загадочных обстоятельствах. Старшему сыну погибшей, 18-летнему студенту музыкального факультета Западного католического университета, сообщили по телефону, что его мать попала в аварию.
Однако на момент звонка женщина и дети уже были мертвы. Вскрытие показало, что всем погибшим ввели смертельную дозу снотворного, а затем застрелили из мелкокалиберной винтовки.
Тело главы семейства до сих пор не найдено.
