Убийство пяти членов дворянского рода де Лигоннес не могут раскрыть уже 14 лет

31 августа 2025, 09:25

Фото: iStock/Robert Nieznanski

Представитель знатной династии де Лигоннес жестоко убил пятерых членов своей семьи и скрылся. Его местоположение не удается раскрыть уже 14 лет. Об этом информирует Lenta.Ru.