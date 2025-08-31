Житель Петербурга два месяца пытается доказать, что не умер
Житель Санкт-Петербурга Игорь Байков уже два месяца, в том числе с помощью прокуратуры и следствия, пытается доказать, что не умер. Об этом заявил в беседе с РИА Новости его представитель Игорь Бурдинский.
По словам Бурдинского, его доверитель в июне пришел в поликлинику, где выяснилось, что он числится в списке умерших. Представитель сообщил, что позже Байков не смог снять деньги в банкомате, так как в «Сбере» ему сообщили, что по их информации он также признан умершим.
Из-за этого ему перестали начислять социальное пособие, уточнил Бурдинский. В ЗАГСе мужчине выдали свидетельство о его же смерти, а в учреждении, специализирующемся на захоронении, предоставили соответствующие справки, отметил представитель. Когда россиянин попытался получить свою медицинскую карту в больнице, ему отказали и направили к следствию, рассказал Бурдинский.
Выяснилось, что четыре года назад у Байкова украли паспорт, и ему пришлось оформлять новый, пояснил представитель. Ошибка произошла из-за того, что человек, который продолжал использовать его старый паспорт, умер, подчеркнул Бурдинский.
