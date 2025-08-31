Житель Петербурга два месяца пытается доказать, что не умер

31 августа 2025, 08:06

Фото: iStock/Volha Rahalskaya

Житель Санкт-Петербурга Игорь Байков уже два месяца, в том числе с помощью прокуратуры и следствия, пытается доказать, что не умер. Об этом заявил в беседе с РИА Новости его представитель Игорь Бурдинский.