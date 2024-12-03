В Индии мужчина унёс на плечах из деревни трёхметрового крокодила

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Один из сотрудников Департамента лесного хозяйства Индии унёс на плечах из деревни Паутхиякурд огромного крокодила. Необычный случай произошёл в штате Уттар-Прадеш.
В ноябре в пруду неподалёку от деревни поселился трёхметровый крокодил, сообщает газета Hindustan Times. Поскольку в Индии достаточно часты случаи нападения этих рептилий на людей, местные жители стали бояться приближаться к воде. Они оповестили сотрудников Департамента лесного хозяйства.
На место прибыли специалисты по обращению с крокодилами и три недели выслеживали животное, прежде чем его удалось изловить. Пойманного хищника обездвижили, а затем дюжий сотрудник Департамента взвалил трёхметрового крокодила на плечи и понёс его прочь из деревни. Запись этого эпизода моментально стала очень популярной в Сети. Крокодила отнесли к реке подальше от деревни и выпустили в естественную среду обитания.
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Александр Бойцов