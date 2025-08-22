В Петербурге юноша сорвался с пятого этажа, решив сбежать от матери по веревке
В Санкт-Петербурге 17-летний подросток решил сбежать от матери по веревке и оказался в реанимации. Об этом сообщает 78.ru.
Несовершеннолетний сорвался с высоты пятого этажа. Он поссорился с матерью, после чего решил выйти на улицу. Для этого подросток сделал самодельную веревку, но в итоге сорвался и упал.
Юношу в критическом состоянии доставили в Детскую городскую больницу. У него диагностировали ушиб правого лёгкого, двусторонний пневмоторакс, перелом грудины, а также многочисленные переломы позвоночника и конечностей. Врачи борются за его жизнь.
Правоохранительные органы выяснили, что незадолго до происшествия мать наказала сына за плохое поведение, лишив его телефона и ключей от квартиры.
