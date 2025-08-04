В Свердловской области на СВО ушел полицейский, который изнасиловал школьницу

04 августа 2025, 18:30

Фото: iStock/Dzurag

В Свердловской области на СВО ушел бывший полицейский, который изнасиловал 15-летнюю школьницу. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».





Еще в июле в отношении бывшего майора и начальника экспертно-криминалистической группы отдела внутренних дел Алапаевска возбудили уголовное дело за совращение лица, не достигшего 16-летнего возраста. Происшествие случилось, когда 39-летний полицейский подрабатывал в такси. В его машину села школьница, которую впоследствии он совратил.





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«Представитель потерпевшей считает, что местные следователи проигнорировали факт изнасилования, применив более мягкую статью, чем следовало. В результате мужчина воспользовался занижением квалификации и заключил контракт с Минобороны. В ином случае он бы не смог этого сделать», — объяснил депутат.