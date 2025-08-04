В Свердловской области на СВО ушел полицейский, который изнасиловал школьницу
В Свердловской области на СВО ушел бывший полицейский, который изнасиловал 15-летнюю школьницу. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».
Еще в июле в отношении бывшего майора и начальника экспертно-криминалистической группы отдела внутренних дел Алапаевска возбудили уголовное дело за совращение лица, не достигшего 16-летнего возраста. Происшествие случилось, когда 39-летний полицейский подрабатывал в такси. В его машину села школьница, которую впоследствии он совратил.
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В результате девочка забеременела от правоохранителя. При этом самой пострадавшей он обещал, что бросит супругу. Узнав о случившемся, семья несовершеннолетней обратилась в полицию. Сначала дело не заводили, но после огласки в СМИ началось расследование.
Как оказалось, полицейский не стал ждать конца следствия и ушел на СВО. По словам депутата Госдумы Андрея Альшевских, это ему удалось сделать благодаря занижению квалификации дела.
«Представитель потерпевшей считает, что местные следователи проигнорировали факт изнасилования, применив более мягкую статью, чем следовало. В результате мужчина воспользовался занижением квалификации и заключил контракт с Минобороны. В ином случае он бы не смог этого сделать», — объяснил депутат.