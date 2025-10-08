Жена застреленного архитектора Супоницкого попыталась спасти от пожара его убийцу
Молодая жена архитектора Александра Супоницкого пыталась спасти от пожара его убийцу — бывшего топ-менеджера строительного холдинга «Петротрест» Константина Козырева. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-каналы.
Когда женщина проводила мужа и дочь в школу, она услышала выстрелы и детский крик. После этого она кинулась к двери и заметила своего ребенка, который бежал и кричал: «Стреляют в папу!».
Тогда мать завела всех детей в ванную комнату и велела им закрыться, а сама вышла в подъезд. Там она увидела своего супруга, который больше не подавал признаков жизни.
Женщина вызвала полицию, а спустя несколько минут в квартире напротив начался пожар. В окне мелькнул силуэт человека. Жена архитектора стала ему кричать об огне.
