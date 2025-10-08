Застреленный в Петербурге архитектор проектировал загородный дом для своего убийцы

08 октября 2025, 18:44

Застреленный архитектор Супоницкий проектировал дом для своего убийцы Козырева

Фото: iStock/Charnchai

Застреленный в Петербурге архитектор Александр Супоницкий оказался давним знакомым своего убийцы – бывшего топ-менеджера строительного холдинга Константина Козырева.