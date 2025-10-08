Застреленный в Петербурге архитектор проектировал загородный дом для своего убийцы
Застреленный в Петербурге архитектор Александр Супоницкий оказался давним знакомым своего убийцы – бывшего топ-менеджера строительного холдинга Константина Козырева.
По данным Telegram-канала Baza, Супоницкий занимался проектированием загородного дома для Козырева, с которым знаком более 15 лет. Тогда между мужчинами завязались не только профессиональные, но и финансовые отношения.
Несмотря на успешную карьеру в прошлом, к 2025 году оба испытывали серьёзные финансовые трудности. У Супоницкого четверо детей, в том числе совершеннолетние от первого брака, проживающие за границей. Его нынешняя супруга – модель, владеющая лишь небольшой жилплощадью и квартирой в ЖК «Царская Столица». Чтобы погасить ипотеку, архитектор вынужден был влезть в долги. По имеющейся информации, значимого имущества на момент смерти у него не было.
Утром, когда произошло убийство, Супоницкий должен был отвести всех детей в школу и детский сад, но из-за болезни большинства он пошёл только с 10-летней дочерью. Преступление произошло прямо у неё на глазах.
Стрелком оказался Константин Козырев. После череды уголовных дел и судов по обвинению в мошенничестве он серьёзно потерял в доходах. Несмотря на развод, продолжал жить с бывшей супругой и воспитывать детей. Уголовное преследование в его отношении прекратили лишь в феврале этого года. После убийства Супоницкого его давний знакомый покончил с собой.
Следствие выясняет мотивы и обстоятельства преступления, однако уже сейчас ясно, что трагедия произошла на фоне личных и финансовых проблем, тянущихся годами.
