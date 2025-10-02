«У меня много топоров»: Угрозы экс-министра заставили Юлию Ван бежать из России

02 октября 2025, 13:52

Модель Юлия Ван уехала из России после угроз со стороны экс-министра Хубутии

Юлия Ван (Фото: Instagram* @juliavan29)

Модель Юлия Ван покинула Россию. Причиной отъезда стали угрозы, которые поступали от экс-министра Михаила Хубутии. Об этом стало известно из личного блога девушки.





В апреле 2025 года Юлия сообщила о жестоком избиении со стороны бывшего партнёра Михаила. Видеозапись инцидента быстро распространилась в СМИ. Хубутия признал вину в причинении вреда здоровью средней тяжести, но отрицает покушение на убийство.



Девушка опубликовала в социальных сетях аудиозапись с судебного заседания. Суд рассматривал вопрос о продлении меры пресечения для экс-возлюбленного.

«Передай, у меня много топоров ещё», — заявил Хубутия во время разбирательства.