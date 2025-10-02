В российском регионе 11-летний мальчик провёл всю ночь в ледяной яме на улице
В Апшеронске Краснодарского края 11-летний мальчик провалился в котлован и провёл в нём более 12 часов. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Инцидент произошёл вечером 1 октября, когда ребёнок возвращался с тренировки. В сумерках он не заметил яму, которую вырыли для свай будущего строительства. Мальчик упал в котлован с головой. Он звал на помощь, но рядом никого не оказалось.
Мать ребёнка всю ночь искала сына. Обнаружили школьника только утром случайные прохожие. Они помогли ему выбраться из ямы примерно в 10:00. Температура воздуха в эту ночь опускалась до +8 градусов.
Мальчик провёл в холоде более 12 часов. Врачи диагностировали у него переохлаждение, а также ушиб левой стопы и голени. Сейчас потерпевший и его мама находятся в больнице. Инспекторы ПДН прибыли туда для профилактической беседы с ними.
