В российском регионе 11-летний мальчик провёл всю ночь в ледяной яме на улице

02 октября 2025, 11:52

В Апшеронске мальчик провалился в котлован и провёл там всю ночь

Фото: Istock/Vladimir Zapletin

В Апшеронске Краснодарского края 11-летний мальчик провалился в котлован и провёл в нём более 12 часов. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.