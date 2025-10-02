Стали известны новые детали инцидента со стрельбой в школе Дагестана
Появились подробности произошедшей стрельбы в дагестанской школе №1 села Унцукуль. О них сообщает Telegram-канал Mash.
По уточнённой информации, конфликт произошёл между взрослыми людьми. Соседи школы, среди которых был 16-летний ученик, пришли на территорию учреждения, чтобы выяснить отношения.
Между ними завязалась драка, после которой неизвестный открыл стрельбу. В результате троих участников конфликта госпитализировали с ранениями. Правоохранители задержали всех участников инцидента.
