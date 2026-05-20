Самого разыскиваемого в России убийцу убил коронавирус, мужчина жил под псевдонимом и писал хорроры
Скончался один из наиболее опасных преступников, находившихся в федеральном розыске, — Семен Ермолинский, бывший участник банды, на счету которой 16 убийств. Мужчина умер от коронавируса в Белоруссии, где жил под вымышленным именем, сообщает KP.RU со ссылкой на мать покойного.
Ермолинский бежал в Белоруссию в 2012 году, когда в Екатеринбурге начались массовые задержания членов преступной группировки. Там он взял псевдоним Андрей Миллер, стал писать романы ужасов и даже обрел определенную известность. Чтобы не быть узнанным, преступник никогда не показывал лицо поклонникам, хотя и выходил в прямые эфиры в интернете.
По словам матери, во время пандемии Ермолинский заразился COVID-19, но к врачам обращаться не стал, опасаясь раскрытия личности. Это привело к тяжелым осложнениям, которые в итоге стали причиной его смерти.
