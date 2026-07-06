В России спустя годы попался насильник и убийца девяти девушек

06 июля 2026, 09:33

В Подмосковье осудят мужчину, убившего девять девушек

Фото: iStock/YakobchukOlena

В Московской области перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в серии убийств и изнасилований девушек, совершенных более 20 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по региону.