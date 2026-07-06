В России спустя годы попался насильник и убийца девяти девушек
В Московской области перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в серии убийств и изнасилований девушек, совершенных более 20 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по региону.
По версии следствия, в 2002 году, находясь в Подмосковье на обучении, мужчина нападал на девушек в темное время суток. Первые три убийства он совершил за несколько месяцев в Бабушкинском районе. Затем жертвой стала абитуриентка колледжа, с которой он расправился в лесопарке Подольска. В один день он убил двух девушек в центральном парке Пушкино, а позже там ударил ножом мужчину.
В последующем злоумышленник продолжил нападения на северо-востоке Москвы. Очередное убийство он совершил рядом со студенческим общежитием в Химках, где жертвой стала учащаяся института культуры из Перу. После этого обвиняемый уехал обратно в Новосибирскую область.
Многие годы преступления оставались нераскрытыми. Однако в июле 2024 года при изучении архивных дел следователи и криминалисты ведомства совместно с полицейскими установили признак серийности, что стало основанием для возобновления расследования.
В ходе дальнейшей работы они задержали ранее судимого жителя Новосибирской области. На допросе он подтвердил причастность ко всем эпизодам и подробно рассказал о преступлениях. Также выяснилось, что с 2020 года обвиняемый на территории родного региона насиловал падчерицу, заставляя ее употреблять алкоголь.
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