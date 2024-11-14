Убийца – родная дочь: за что 24-летняя девушка лишила жизни мать на детской площадке в Москве, новые детали дела

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12 ноября на детской площадке ЖК «Николин Парк» в Москве было найдено тело женщины. Погибшая лежала под лавкой беседки, а рядом валялась бутылка виски. Следователи сразу установили, что смерть была насильственной, однако никаких следов убийцы на месте преступления найдено не было. Лишь спустя сутки выяснилось, что к смерти москвички имеет отношение родная дочь. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Что известно о семье
Год назад в жилом комплексе «Николин Парк» близ метро «Прокшино» (Новая Москва) поселилась небольшая семья: мама Анжела и её 24-летняя дочь Ангелина, которая недавно окончила вуз. Они жили в двухкомнатной квартире. Соседи рассказали журналистам, что семья была совершенно обычной. Обе женщины прилично одевались, никогда не нарушали общественный порядок.
Обстоятельства гибели
Утром 12 ноября Анжелу нашли на детской площадке. Она лежала под лавкой беседки, а рядом валялась бутылка виски. Следователи просмотрели записи с камер и опросили жильцов. Продавец местного мини-маркета сообщила, что видела Анжелу накануне поздним вечером: она зашла, купила спиртное и затем ушла.
На голове покойной обнаружили раны, что свидетельствовало о том, что её могли ударить и оставить умирать. Сначала следствие пыталось отследить по камерам, кто был возле детской площадки в тот момент. Как раз тогда, когда Анжела сидела с виски, мимо проходили несколько человек. Некоторые свидетели действительно подтвердили, что видели женщину и подходили поинтересоваться, всё ли в порядке.
Однако никто из прохожих к смерти Анжелы причастен не был. Лишь на следующий день, в ходе обысков в доме погибшей, была обнаружена запачканная кровью одежда Ангелины. Девушка пыталась избавиться от следов и застирать кофту и джинсы.
По информации телеграм-канала Shot, дочь убила мать с помощью турецкого кинжала, который ей подарил отец. 24-летняя Ангелина на допросе настойчиво отрицает свою вину и утверждает, что очень любила маму. В момент трагедии она была трезва и не находилась под воздействием наркотиков. Девушка задержана.
Причины убийства
Подруга задержанной рассказала KP.RU, что Ангелина иногда жаловалась на недопонимание с матерью. Она отметила, что Анжела явно переживала из-за того, что одна тянула семью: оплачивала учёбу дочери в вузе, взяла ипотеку. При этом подруга подчеркнула, что Ангелина была более легкомысленной и, несмотря на уговоры матери, так и не смогла найти серьёзную работу.
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